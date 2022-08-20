Tuzla Belediyesi'nden memur ve işçisine 26 bin 400 liralık promosyon müjdesi - Son Dakika
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Tuzla Belediyesi'nden memur ve işçisine 26 bin 400 liralık promosyon müjdesi

20.08.2022 14:28
Tuzla Belediyesi'nden memur ve işçisine 26 bin 400 liralık promosyon müjdesi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından geçtiğimiz hafta belediye personeline verilen yüzde 80 zamdan sonra bir müjde de memur ve işçilere geldi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından geçtiğimiz hafta belediye personeline verilen yüzde 80 zamdan sonra bir müjde de memur ve işçilere geldi. Tuzla Belediyesi'nde görevli 312 memur ve kadrolu işçi personeline toplamda 26 bin 400 Türk Lirası banka promosyonu verilecek

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe 1 Temmuz 2022'den geçerli olmak üzere AK Partili belediyelerdeki işçilere yüzde 80 oranında zam yapıldığını açıklamıştı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da yaptığı açıklamada, 'Gece gündüz Tuzlamıza daha iyi neler yapabiliriz diye çabaladığımız, çalıştığımız çok değerli mesai arkadaşlarımıza %80 zam hayırlı olsun' ifadelerini kullanmıştı. Tuzla Belediyesi personeline verilen zam müjdesinin ardından belediyede görevli 312 memur ve kadrolu işçi personeline de maaş promosyonu müjdesi geldi.

Memur ve kadrolu işçiler 26 bin 400 TL promosyon ücreti alacak

Tuzla Belediyesi, memur ve kadrolu işçileri ilgilendiren maaş promosyonu ihalesini dün gerçekleştirdi. Maaş promosyonunu kapsayan açık ihaleyi en çok teklifi veren özel bir banka kazandı. Yapılan üç yıllık anlaşma çerçevesinde Tuzla Belediyesi'nde görevli memur ve kadrolu işçi personeline toplamda kişi başı 26 bin 400 Türk Lirası banka promosyonu verilecek. - İSTANBUL

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Tuzla Belediyesi'nde görevli memur ve işçiye 26 bin 400 liralık promosyon Tuzla Belediyesi'nde görevli memur ve işçiye 26 bin 400 liralık promosyon
Kaynak: İHA

Tuzla Belediyesi, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla Belediyesi'nden memur ve işçisine 26 bin 400 liralık promosyon müjdesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuzla Belediyesi'nden memur ve işçisine 26 bin 400 liralık promosyon müjdesi - Son Dakika
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