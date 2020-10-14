Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; "Tuzla Sahili'nde bulunan otopark 18 ay oldu bitmedi" - Son Dakika

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; "Tuzla Sahili'nde bulunan otopark 18 ay oldu bitmedi"

14.10.2020 10:59
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı;

2019 yerel seçimlerinden önce Tuzla'da İstanbul Büyükşehir Belediyesinin başlatmış olduğu projelerin 18 ay geçmesine rağmen hiç gündeme gelmemesini eleştiren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; "18 ay oldu.

2019 yerel seçimlerinden önce Tuzla'da İstanbul Büyükşehir Belediyesinin başlatmış olduğu projelerin 18 ay geçmesine rağmen hiç gündeme gelmemesini eleştiren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; "18 ay oldu. Bir kebapçıyı kaldırıp, buraya göstermelik bile olsa deniz otobüsü getirmediniz. Adalet ve Kalkınma Partisi zamanında başlamış olan metro projesi, onun yanında göl projesi, onun yanında otopark projelerinin takipçisiyiz. Bitirilmesini bekliyoruz" dedi.

Tuzla'da Tahaffuzhane Caddesi üzerinde bulunan ve projelerinin 2019 yerel seçimlerinden önce Tuzla Belediyesi tarafından yapılan Zeminaltı Otoparkı ve Meydan Düzenleme çalışmalarının, yüzde 75'inin tamamlandığını, seçimlerden sonra ise 18 ay geçmesine rağmen Büyükşehir'in herhangi bir çalışma yapmadığını ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "yüzde 75'i bitmiş otoparkın kalan yüzde 25'i bitirilemedi. Hadi bitirin artık bunu. Başka bir şey de istemiyoruz" dedi. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimler öncesinde Tuzla'da yaptığı mitinginde ' Tuzla'yı paralel deniz ulaşımı ile İstanbul'un batısına bağlayacağım' sözlerinde hatırlatan Başkan Yazıcı, "18 ay oldu, buraya göstermelik bile olsa bir deniz otobüsü getirmediniz" dedi.

2021 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçe görüşmelerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Tuzla Sahili'nde bulunan Zeminaltı Otoparkı ve Meydan Düzenlemesi çalışmaları üzerine açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Sahil otoparkının projesi ve planları Tuzla Belediyesi'ne aittir. 20-25 milyon TL tutuyor, bizim için yüksek para. İstanbul Büyükşehir Belediyesine 'Yapar mısınız?' dedik. Onlar da 'Yapıyoruz' dedi. Büyükşehir'e verdik. İhale yaptırdık. Devamını istedik, istiyoruz. Bu da kötü bir şey değil. İnşallah bitecektir. Bize ilk önce gelen mesaj buraların durdurulacağı üzerineydi. Ben biraz fazla konuşunca, büyükşehir ne yapsın, devam etmek zorunda kaldı" dedi.

"Başlamış olan projeleri bitirme zahmetine katlanın"

Cumhuriyet Halka Partisi Grubu tarafından önerge verdiniz mi? Sorusuna da cevap veren Başkan Yazıcı, "Ben bu konuda önerge vermedim. Sosyal Medya'dan da paylaşmadım. Sadece konuştum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni muhatap aldım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Adalet ve Kalkınma Partisi zamanında başlamış olan projeleri bitirme zahmetine katlanın lütfen. Bu Tuzla sizden hizmet bekliyor. Bunları dedim, diyorum ve diyeceğim" dedi.

"18 ay oldu göstermelik bile olsa bir deniz otobüsü getirmediniz"

Başkan Yazıcı," Daha vaatlerinize gelmedim. Hala bekliyorum. Tuzla sahilinde daha deniz otobüsü göremedim. Her gün konuşurdunuz, sosyal medyadan oradan buradan. Kebapçı var orada, buraya bir deniz otobüsü gelmiyor. 18 ay oldu. Bir kebapçıyı kaldırıp, buraya göstermelik bile olsa deniz otobüsü getirmediniz. AK Parti zamanında başlamış olan metro projesi, onun yanında göl projesi, onun yanında otopark projelerinin takipçisiyiz. Bitirilmesini bekliyoruz. Yan yol ve Tuzla Köprüsü. Planı bitmiş. Projesi bitmiş. İhalesi bitmiş. Bir buçuk senedir Tuzla Köprüsü'nün üstü ve yan yol daha yapılmadı" dedi.

"Metronun takipçisiyiz"

Metro hattının sahile kadar gelmesi gerektiğini belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Metro konusunda söyledik. Burada hatırlarsanız Büyükşehir'in işlenmiş olan haritasında da gösterdik. Metro'nun da sahile kadar uzatılmasını bekliyoruz. Metro hep gündem olurdu, Metro ne oldu? Metro ne olacak? Artık bir buçuk senedir hiçbir şey duymuyorum. Metro işi bitmiş herhalde. Bitti mi? geldi mi? metronun takipçisiyiz arkadaşlar. Takip edeceğiz. Takip ediyorsunuz biliyorum. Başlanmış işleri bir daha yeniden açılışını yaparak iyi işler yapıyorsunuz. Metro konusunda lütfen sahile kadar işlendiğini hatırlatırım. Bunun fizibilitesi bile yapıldı" dedi. - İSTANBUL

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; Tuzla Sahili'nde bulunan otopark 18 ay oldu bitmedi
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; Tuzla Sahili'nde bulunan otopark 18 ay oldu bitmedi
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; Tuzla Sahili'nde bulunan otopark 18 ay oldu bitmedi
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; Tuzla Sahili'nde bulunan otopark 18 ay oldu bitmedi
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; Tuzla Sahili'nde bulunan otopark 18 ay oldu bitmedi

yerel seçimler, Şadi Yazıcı, Metro, Tuzla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; 'Tuzla Sahili'nde bulunan otopark 18 ay oldu bitmedi' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Trump'a tapan Hindistanlı adam depresyona girip hayatını kaybetti Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor Son Dakika! AYM üyesinin tepki çeken "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası Anayasa Mahkemesi olağanüstü toplanacak Tüp mide ameliyatıyla 75 kilo verdi, bambaşka bir insana dönüştü! Eski halini görenler tanıyamıyor Menajerimi Ara dizisinde "Tacize karşı susmayacağız" diyen Burçin Terzioğlu oyunculuğuyla mest etti İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de
Yoldan çıkan araca sıkışıp kalbi duran yardımcı pilot Laura Salvo hayatını kaybetti Yoldan çıkan araca sıkışıp kalbi duran yardımcı pilot Laura Salvo hayatını kaybetti         
11:04
Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim         
10:33
Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor         
10:04
Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu         
09:39
Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar         
09:01
MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı         
08:22
22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı         
02:32
Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı         
22:44
6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı         
20:35
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu         
18:54
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu         
18:47
İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü         
18:35
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 11:13:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; "Tuzla Sahili'nde bulunan otopark 18 ay oldu bitmedi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei