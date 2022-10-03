Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı: E-Spor takımı kuruyoruz - Son Dakika
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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı: E-Spor takımı kuruyoruz

03.10.2022 16:57
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı: E-Spor takımı kuruyoruz

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, TOKİ Yahya Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi'ndeki Bayrak Töreni'ne katıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, TOKİ Yahya Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi'ndeki Bayrak Töreni'ne katıldı. Yazıcı, okuldaki 12'nci sınıf öğrencilerine Temel Bilimler konusunda bir sunum yaptı. Ayrıca Yazıcı, öğrencilere de e-spor takımı kuracaklarını açıkladı. Öğretmenler odasını da ziyaret eden Yazıcı, bu sırada bir öğretmenin, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının ek kaynak bulmada zorlandığını belirtmesi üzerine, ilçedeki tüm okullarda ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının istedikleri ek kaynaklarını Tuzla Belediyesi olarak karşılayacaklarını belirtti.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, her Pazartesi günü ilçe genelinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerin bir tanesine giderek Bayrak Töreni'ne katılıyor. Yazıcı, bu kapsamda TOKİ Yahya Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi'ndeki törene katıldı. Yazıcı'ya Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu da eşlik etti. Bayrak töreni sonrasında Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, TOKİ Yahya Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda 12'nci sınıf öğrencilerine temel bilimler konusunda sunum yaptı. Öğrenciler de Yazıcı'ya merak ettikleri soruları sordu. Yazıcı, bir öğrencinin okullarındaki fen laboratuvarının geliştirilmesi isteğine de kayıtsız kalmadı ve çalışmaları başlanması talimatını verdi.

BAŞKAN YAZICI'DAN ÖĞRENCİLERE EK KAYNAK KİTABI SÖZÜ

Başkan Yazıcı, öğretmenler odasını ziyaret ettiği sırada bir öğretmen, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının ek kaynak bulmada zorlandığını belirtmesi üzerine, Tuzla'da bulunan tüm okullardaki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının istedikleri ek kaynakları Tuzla Belediyesi olarak karşılayacaklarını belirtti. Yazıcı," En çabuk, en hızlı ve hiç zorlanmadan yapabileceğimiz iş bu iş. Okullar açılırken 50 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi temin ettik. O bile bu isteğinizden daha zordu. Bunun için çok iyi organize olabilmemiz lazım. Sizler okul idaresi olarak, öğretmen olarak şu kaynak kitabı kullanmalıyız dedikten sonra sosyoekonomik düzeyi düşük bir öğrenci bunu alamadığı zaman bunu temin etmek bizim için çok kolay. Bunu Tuzla'daki bütün okullara duyurmamız lazım" diye konuştu.

"E-SPOR KONUSUNDA FEDERASYONDA OLACAĞIZ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "e-spor konusunda biz de federasyonda olacağız. Ben bilgisayar kursuna giderken orada bir hocam bana bir şey söyledi. Bilgisayarda oyun oynamak bilgisayara en büyük hakaretti derdi. Oyun oynama konusunda bana bir antipati uyandırdı. Bilgisayarda bir tek satranç oynarım. Dolayısıyla e-spor biraz ön yargılı bakıyorum. Sanki gençlerin bilgi ve becerilerinin yanlış bir yöne ileteceğim diye bir korku var içimde. Ama yapacağız" dedi.


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Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Hisarcık, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı: E-Spor takımı kuruyoruz - Son Dakika

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