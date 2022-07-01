Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı, hemşeri derneklerinin pikniğine katıldı - Son Dakika
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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı, hemşeri derneklerinin pikniğine katıldı

01.07.2022 15:26
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı, hemşeri derneklerinin pikniğine katıldı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı ve Mesire Alanı'nda sivil toplum kuruluşlarının piknik programlarını ziyaret etti.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı ve Mesire Alanı'nda sivil toplum kuruluşlarının piknik programlarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında piknik için gelen vatandaşlar ile sohbet eden Yazıcı, halay çekti.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından hayata geçirilen ve İstanbulluların ücretsiz piknik yapabildikleri, Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı ve Mesire Alanı, sivil toplum kuruluşlarının piknik organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sivas İmranlı Türkkeşlik Köyü Derneği, Erzincan Refahiye Kırantepe Köyü, Karerliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin piknik organizasyonlarını ziyaret etti. Dr. Yazıcı, dernek yönetimleri ve vatandaşlar ile sohbet etti. Başkan Yazıcı, Erzincan Refahiye Kırantepe Köyü'nün pikniğindeyken kendisine gelen halay teklifini kırmayarak vatandaşlar ile birlikte halay çekti

"STK'LARIN BİRLİK VE BERABERLİĞİ BİZİM BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZDİR"

Etkinliklere ilişkin konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bugün 3 köy derneğinin pikniğine katıldık. Piknik programlarında birlikteliği, beraberliği ve onların gelenek ve göreneklerini yaşamalarını gördük. Bu gelenekleri gençlere en iyi şekilde aktarabilmek, birlik ve beraberliklerini net bir şekilde pekiştirebilmek ve bu metropol içerisinde sosyokültürel ve politik hayat dahil olmak üzere her şeye katılım sağlarken aynı zaman geçmişini unutmadan geleceğe aktarabilmek adına STK'ların yüklenmiş oldukları misyonu en iyi şekilde ortaya koydular. Dernek başkanlarına, yönetimlerine ve emeği geçen herkese ülkemiz ve şahsım adına teşekküre diyorum. Yaptıkları iş bu ülkenin geleceği için çok kıymetli. Onların birlik ve beraberliği bizim birlik ve beraberliğimiz demek. Onların birlik ve beraberliği ile yapmış oldukları işler bizim gelecekteki birlik ve beraberliğimiz için bir beton oluşturacak, çimento oluşturacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. STK'larımızla ülkemizdeki, İstanbul ve Tuzla'daki birlikteliğimizi gelecek 2023, 2053, 2071 vizyonları ile birlikte süsleyeceğiz" dedi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı, hemşeri derneklerinin pikniğine katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuzla Belediye Başkanı Dr. Yazıcı, hemşeri derneklerinin pikniğine katıldı - Son Dakika
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