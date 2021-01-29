Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Bakırköy Belediye başkanına sosyal demokrat dersi - Son Dakika

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Bakırköy Belediye başkanına sosyal demokrat dersi

29.01.2021 22:09

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Bakırköy Belediye başkanına sosyal demokrat dersi Tuzla Belediye Başkanı Dr.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Bakırköy Belediye başkanına sosyal demokrat dersi

İSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İnsani Gelişme Vakfı'nın düzenlediği İnsani Gelişme Endeksi Ödül Töreni'nde Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun yaptığı sosyal demokrat kategorizesine tepki gösterdi. Başkan Yazıcı," Bakırköy Belediye Başkanımızın ifadesi, 'İlk 10 belediyenin sosyal demokrat olması ayrıca sevindirici' deyip böyle genel siyasete vurgu yapması beni üzdü. İnsani gelişme gibi bu kadar evrensel bir değer üzerinde konuşurken bu şekilde bir yaklaşımı burada kınıyorum" dedi.

İnsani Gelişme Vakfı'nın 2017 yılından itibaren düzenlediği 'İnsani Gelişme Endeksi' ödül töreni bu yıl Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında online olarak gerçekleştirildi. Ödül töreni sırasında Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan önce katılan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun, "Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu İnsani Gelişmişlik Endeksi'nin ilk 10 sırasında sosyal demokrat belediyeler olmasından büyük mutluluk duyuyorum." ifadesinde, Cumhuriyet Halk Partili Belediyeleri ima etmesine tepki gösteren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Bakırköy Belediye Başkanımızın ifadesi, 'İlk 10 belediyenin sosyal demokrat olması ayrıca sevindirici' deyip böyle genel siyasete vurgu yapması beni üzdü. İnsani gelişme gibi bu kadar evrensel bir değer üzerinde konuşurken bu şekilde bir yaklaşımı burada kınıyorum" ifadelerini kullandı.

"Bizlerin böyle kategorize edilmesini kınıyorum"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın Bakırköy Belediye Başkanı'nın yaptığı kategorizeyi kınadığın belirterek," Gerçekten bütün sosyolojik olarak dezavantajlı kesimler dahil 4 bin 500 kadın kent gönüllümüz ile büyün sivil toplum kuruluşları ile tek çatı altında tüm Tuzla'ya hizmet etmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. İnşallah yaşamaya da devam edeceğiz. Ben özellikle şunu söyleyeceğim, bir şey beni biraz üzdü. Bakırköy Belediye Başkanımızın ifadesi, 'İlk 10 belediyenin sosyal demokrat olması ayrıca sevindirici' deyip böyle genel siyasete vurgu yapması beni üzdü. İnsani gelişme gibi bu kadar evrensel bir değer üzerinde konuşurken bu şekilde bir yaklaşımı burada kınıyorum. Özellikle de böyle bir şeyin doğru olmadığına inanıyorum. O zaman insana sorarlar yani sonuçta hep sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olan merkez ilçelerde mi sosyal demokrasi hakim? Bunu herhalde sosyalist enternasyonaldir izah etmesi gerekir Sayın Bakırköy Belediye Başkanımızın" dedi.

"Herkesin bize emanet olduğunu bize büyüklerimiz öğretti"

Bir çok belediyenin Büyükşehir'in ana arterlerinde ve merkez konumunda olduğunu ifade eden Başkan Yazıcı, "Belediyelerde yaptığımız çalışmalar eğer sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan insanlara olan hizmetimizden dolayı, bu şekilde sıralamada kategorize edilmesini kınıyorum. Bunu genel siyasete böylesine insan merkezli konuşurken böylesi kriterlerin belli olduğu bir konuşmada, böylesine sınıflandırmayı doğru bulmadığımı, bir doktor olarak bir hekim olarak insana yaklaşırken nasıl yaklaşmamız gerekiyorsa, Sayın Başkanımızın da İnşallah bizim Tuzla'da yaklaştığımız gibi Bakırköy'de de böyle yaklaşmasını, asla insanı ayırt etmemesini ve bize bu şehir emanet edildiğinde Şehr-i Emin gibi emanetçi gibi kim olursa olsun oy vermeyenler dahi, sokakta gezen canlılar dahil olmak üzere herkesin bize emanet olduğunu büyüklerimiz bize öğrettiler. Biz böyle biliyoruz. Bu üzüntümü belirttim. Sakın yanlış anlamayın. Teşekkür ediyorum." dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Bakırköy Belediye başkanına sosyal demokrat dersi
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Bakırköy Belediye başkanına sosyal demokrat dersi
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Bakırköy Belediye başkanına sosyal demokrat dersi
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Bakırköy Belediye başkanına sosyal demokrat dersi

Bülent Kerimoğlu, Koronavirüs, Tuzla, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Bakırköy Belediye başkanına sosyal demokrat dersi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Video kısa sürede viral oldu! Ayaklı arı kovanına dönen genç görenleri hayrete düşürdü Korsan saldırısına uğrayan denizciler Türkiye'ye getiriliyor 17 yaşındaki kızı taciz ettikten sonra meydan dayağı yiyen bisikletli sapık tutuklandı Son Dakika: Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs 17 kente sıçradı, vaka sayısı 128'e yükseldi Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma görüntüleri ortaya çıktı Son Dakika: Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma başlatıldı Son Dakika: Türkiye'de 29 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 131 kişi vefat etti, 6 bin 912 yeni vaka tespit edildi Fenomen gelin Hanife Gürdal ayrılık haberini küfürlü sözlerle açıkladı
Fatih Terim, İrfan Can transferinde topu yönetime attı: Geri çekilmemeliyiz Fatih Terim, İrfan Can transferinde topu yönetime attı: Geri çekilmemeliyiz         
21:54
İstifanın ardından CHP'de kılıçlar çekildi! Özel'in İstifanın ardından CHP'de kılıçlar çekildi! Özel'in "Saray operasyonu" sözlerine Çelebi'den sert yanıt: Menemen'i kim sattı?         
21:17
Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu         
20:35
Oğlunun doğum günü partisinde yakalandı, polislere 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti Oğlunun doğum günü partisinde yakalandı, polislere 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti         
20:32
Rıdvan Dilmen, Aykut Kocaman'ın yeni adresini duyurdu: Başakşehir'in yeni teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen, Aykut Kocaman'ın yeni adresini duyurdu: Başakşehir'in yeni teknik direktörü olacak         
20:21
Can Ataklı'nın PYD ile ilgili yaptığı skandal açıklama gündem oldu: Terörist mi bilmiyorum, elimde belge yok Can Ataklı'nın PYD ile ilgili yaptığı skandal açıklama gündem oldu: Terörist mi bilmiyorum, elimde belge yok         
19:54
Sibel Can, oğlu Engincan Ural için mankenliğe soyundu Sibel Can, oğlu Engincan Ural için mankenliğe soyundu         
19:33
Sobadan sızan gaz, yaşlı çifti ayırdı Sobadan sızan gaz, yaşlı çifti ayırdı         
19:18
Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti         
16:47
FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır         
15:49
Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı         
15:12
Vatandaşların evliya türbesi diye ziyaret ettiği yer, Moğol emirinin mezarı çıktı Vatandaşların evliya türbesi diye ziyaret ettiği yer, Moğol emirinin mezarı çıktı         
13:18
İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti         
12:44
Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı         
11:38
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı         
09:24
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 22:25:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Bakırköy Belediye başkanına sosyal demokrat dersi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei