Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, yaşlı çiftin karşıya geçmesi için yol kesen minibüs şoförü ile bir araya geldi - Son Dakika

yaşlı çiftin yaya geçidinden karşıya geçmesini sağlayan minibüsün güvenlik kamerası görüntüleri

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın açıklamaları

Minibüs şoförü İsmail Akçağ ile röportaj Tuzla'da yolcu minibüsü ile yolu keserek yaşlı çiftin yaya geçidinden karşıya geçmesini sağlayan minibüs şoförü İsmail Akçağ, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile bir araya geldi.