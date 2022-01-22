Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan esprili kar paylaşımı: Geldi, hatta geçiyor - Son Dakika

Meteoroloji, AKOM ve AFAD'ın günlerdir yaptığı uyarılar sonrası beklenen kar yağışı İstanbul'u da etkisi altında aldı. Dün başlayan yağış, aralıklarla sabah kadar sürdü. Kentin pek çok noktası beyaza büründü.

ARACIN ÜZERİNE KARDAN ADAM YAPMIŞLAR

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın kar yağışıyla ilgili yaptığı paylaşım ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Üzerinde iki kardan adamın bulunduğu seyir halindeki bir aracın videosunu paylaşan Yazıcı, "Tuzla'da beklenen kar geldi hatta geçiyor." ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

5 GÜN DAHA SÜRECEK

Meteorolojiden alınan bilgiye göre de kar yağışının sabah saatlerinde itibaren belirli aralıklarla kent genelinde etkisini göstereceği öğrenildi. İstanbul'da etkili olan kar yağışı, 5 gün daha sürecek.