Üye Girişi
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan esprili kar paylaşımı: Geldi, hatta geçiyor - Son Dakika

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan esprili kar paylaşımı: Geldi, hatta geçiyor

22.01.2022 11:55

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı, İstanbul'da da kendini gösterdi. Dünden beri aralıklarla yağan kar yağışıyla ilgili bir video yayınlayan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın paylaşımı ise izleyenleri güldürdü. Seyir halindeki aracın üzerine yapılan kardan adama atıfta bulunan Yazıcı, "Tuzla'da beklenen kar geldi hatta geçiyor." dedi.

Meteoroloji, AKOM ve AFAD'ın günlerdir yaptığı uyarılar sonrası beklenen kar yağışı İstanbul'u da etkisi altında aldı. Dün başlayan yağış, aralıklarla sabah kadar sürdü. Kentin pek çok noktası beyaza büründü.

ARACIN ÜZERİNE KARDAN ADAM YAPMIŞLAR

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın kar yağışıyla ilgili yaptığı paylaşım ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Üzerinde iki kardan adamın bulunduğu seyir halindeki bir aracın videosunu paylaşan Yazıcı, "Tuzla'da beklenen kar geldi hatta geçiyor." ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan güldüren kar paylaşımı: Geldi, hatta geçiyor

5 GÜN DAHA SÜRECEK

Meteorolojiden alınan bilgiye göre de kar yağışının sabah saatlerinde itibaren belirli aralıklarla kent genelinde etkisini göstereceği öğrenildi. İstanbul'da etkili olan kar yağışı, 5 gün daha sürecek.

YORUMLAR
500

Meteoroloji, İstanbul, Tuzla, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan esprili kar paylaşımı: Geldi, hatta geçiyor - Son Dakika


FETÖ'den gözaltına alınmıştı! DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı tutuklandı FETÖ'den gözaltına alınmıştı! DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı tutuklandı         
11:59
Suriyeli çifte sokak ortasında infaz girişimi: 1 ölü, 1 ağır yaralı Suriyeli çifte sokak ortasında infaz girişimi: 1 ölü, 1 ağır yaralı         
11:57
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53
Temassız işlem limiti yükseltildi! Artık 500 TL Temassız işlem limiti yükseltildi! Artık 500 TL         
10:14
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06
Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:48
Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok Son Dakika! Hastanelerdeki doluluk oranı Erdoğan'a soruldu: Anlatıldığı gibi bir durum yok         
15:56
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi! Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!         
15:19
Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur         
14:38
Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez! Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!         
14:31
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor         
14:13
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33

Son Dakika Haberleri
11:56 Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez!
11:55 Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan esprili kar paylaşımı: Geldi, hatta geçiyor
11:32 Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak
11:29 Müjde Ar'dan, Sezen Aksu tepkisi: Sıra sanatçıların dilinin kopartılmasına mı geldi?
11:16 Doğal sit alanı olan Salda Gölü kumsalına bu kez de su kuyusu açıldı!
10:53 Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi
10:50 Murathan Mungan'dan Sezen Aksu yorumu: Hafızanın adaleti herkesi hak ettiği biçimde hatırlar
10:41 O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı...
10:38 Bölge bölge, şehir şehir Türkiye'nin karla imtihanı! Nerede, ne olacak?
10:28 Kimler binmemişti ki? Sezgin Baran Korkmaz'ın meşhur "Digor" isimli jeti icradan satışta!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 12:04:58. #1.12#
SON DAKİKA: Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan esprili kar paylaşımı: Geldi, hatta geçiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement