Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Halil Sezai'nin darp ettiği yaşlı adama ziyaret - Son Dakika

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Halil Sezai'nin darp ettiği yaşlı adama ziyaret

İSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Şarkıcı Halil Sezai tarafından darp edilen 67 yaşındaki Meriç'i ziyaret etti.

Tuzla'da Şarkıcı Halil Sezai komşusu 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp etmişti. Sezai tarafından yaşlı adamın darp edilmesi güvenlik kameralarına yansımıştı. Yaşanan darp olayı büyük tepki topladı. Konuyla ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Şarkıcı Halil Sezai ifadesi alınmak üzere Anadolu Adliyesi'ne çağrıldı.

Tuzla Belediye Başkanından ziyaret

Halil Sezai tarafından darp edilen Hüseyin Meriç'i Tuzla Belediye Başkanı ziyaret etti. Meriç'i evinde ziyaret eden Belediye Başkanı konu hakkında bilgi aldı. Başka Yazıcı evden ayrılırken Hüseyin Meriç'e cep telefonu numarasını vererek istediği zaman arayabileceğini söyledi.