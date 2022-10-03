Belediye başkanını gören öğrenci okuldaki eksiği çekinmeden söyledi - Son Dakika
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Belediye başkanını gören öğrenci okuldaki eksiği çekinmeden söyledi

03.10.2022 17:34

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ilçedeki okullardan birinin bayrak töreninde yanına gelen öğrencilerin "Fizik laboratuvarımızda sorun var" sözleri üzerine görevli öğretmenlerden birini yanına çağırarak "Burada eksiğiniz neyse onu yapalım" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, gittiği okullardan birinde yanına gelen öğrencilerin talebine duyarsız kalamadı.

"LABORATUVARIMIZDA SORUN VAR"

Başkan Yazıcı, bayrak töreni için gittiği okulda yanına gelen kız öğrencilerin "Fizik laboratuvarımızda sorun var" demesi üzerine okuldaki görevli öğretmenlerden birini yanına çağırarak konuyla ilgili bilgi aldı.

"EKSİĞİNİZ NEYSE ONU YAPALIM"

Öğretmenin "Deney yaparak ders işlemeye çalışıyorum ben. Biraz eksiklerimiz var." sözleri üzerine Başkan Yazıcı, "BİLSEM açtık biliyorsunuz. Onun üstünde fizik, kimya, biyoloji ve matematik laboratuvarı yapıyoruz. Ve en gelişmişi olacak. İleride deneylerinizi orada yaparsınız. Ama burada eksiğiniz neyse onu da yapalım" ifadelerini kullandı.

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Tuzla Belediyesi, Şadi Yazıcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye başkanını gören öğrenci okuldaki eksiği çekinmeden söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediye başkanını gören öğrenci okuldaki eksiği çekinmeden söyledi - Son Dakika
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