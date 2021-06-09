Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

- Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın dün vefat eden annesi Türkan Yazıcı(71), son yolculuğuna uğurlandı. Yazıcı'yı acılı gününde dostları yalnız bırakmadı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın annesi Türkan Yazıcı, bir süredir tedavi gördüğü Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün öğlen saatlerinde hayatını kaybetti. Başkan Yazıcı'nın annesi Türkan Yazıcı, Tuzla'nın İstasyon Mahallesi'nde bulunan Çiçekçiler Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına; Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Erol Kaya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çok sayıda ilçe belediye başkanı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı. Başkan Yazıcı cenaze namazının kılındığı camiye babası ile birlikte geldi. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyularak gerçekleştirilen cenaze töreninde Başkan Yazıcı, taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından Başkan Yazıcı'nın annesi Türkan Yazıcı, Aydıntepe Mezarlığı'na defnedildi. Defin işlemi sonrasında Başkan Yazıcı baba evinde de taziyeleri kabul etti.