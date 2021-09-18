Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, verdiği sözü unutmayıp çocuklara cağ kebabı çevirdi - Son Dakika

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Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takibi yapılan özel çocuklar poşet kullanımının önüne geçmek için hem evlerinde hem de iyilik atölyesinde kese kağıdı üretiyorlar. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, geçtiğimiz ay kese kağıdı üreten özel çocukları Gönül Elleri Çarşısı'nda ziyaret etmiş ve cağ kebabı yapma sözü vermişti.

CAĞ KEBABI İKRAM ETTİ

Başkan Yazıcı, özel çocuklara verdiği sözü tutarak, Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi'nde cağ kebabı pişirdi. Yaşlılar Merkezi'nin bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe 65 yaş üstü 20 kişi ile birlikte 22 özel çocuk aileleri ile birlikte katıldı. Programda Başkan Yazıcı, özel çocuklara kendi elleriyle cağ kebabı yedirdi. Özel çocukların Başkan Yazıcı'ya halı saha maçı yapma teklifi keyifli anlar yaşanmasına sahne oldu. Başkan Yazıcı, program sonrasında yaptığı açıklamada Tuzla'ya Engelsiz Yaşam Merkezi kazandıracaklarının müjdesini verdi.

"ÖZEL ÇOCUKLARIMIZIN BİZİM KALBİMİZDE ÖZEL BİR YERİ VAR"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Gönül Elleri Çarşısı'ndaki özel çocuklarımız, kese kağıdı üretiyorlardı. Esnaflara verilen kese kâğıdını yaparken, çevreye duyarlılıklarını, ailelerine desteklerini ve kendi el becerilerini geliştiriyorlardı. Çevreye duyarlılıkları için kendilerine teşekkür ziyaretine gittiğimiz zaman cağ kebabı sözü vermiştik. Bugün de cağ kebabı için buluştuk. Ama bugün bir şey daha duyurduk. Yaşlılar Merkezimizin hemen yanında Engelsiz Yaşam Merkezi'ni birlikte gerçekleştireceğiz. Tuzlamıza hayırlı olsun. Çocuklarımıza hayırlı olsun. Özel çocuklarımızın bizim kalbimizde de özel bir yeri var. Biraz önce de bir halı saha maçı teklifi aldım. Halı saha maçı yapacağız" dedi.

"ÖZEL ÇOCUKLARIMIZ İLE İLGİLENMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Programda Başkan Yazıcı'ya eşlik eden Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı," Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı olarak, özel çocuklarımız ile ilgilenmeye çalışıyoruz. Her özel günümüzü birlikte geçirmeye çalışıyoruz. Özellikle otizmli çocuklarımız ve eğitime başlayan çocuklarımız ile eğitim alanında ilgilenmeye çalışıyoruz. Başkanımız verdiği bir söz üzerine buradayız. O sözü sağ olsun Başkanımız yoğun programına rağmen bizimle birlikte oldu. Çocuklarımızı sevindirdi" şeklinde konuştu.