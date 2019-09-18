Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı: "Yangın bir makineden çıkmış. Can kaybı yok"

İSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, fabrika yangını ile ilgili konuşarak, "Yangın bir makinede çıkmış. Can kaybı yok" dedi.

Tuzla'da kimya ve asfalt fabrikasında çıkan yangın ile ilgili Tuzla Belediye Başkanı Şadi yazıcı açıklamada bulundu. Başkan Yazıcı, "Ormana geçiş ve diğer fabrikalara sıçraması engelledi. Can kaybı yok. Tüm personel dışarı çıkarılmış. Dumandan etkilenen iki kişi var. Acilen boşaltılmış. Arabalarını bile alamamışlar. Hafifletici olay ise etrafında patlamaya neden olacak bir fabrikanın olmamış. Bir makinede çıkmış. Doğalgaz değil" dedi.