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Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Lösemi Haftası'nda 'Kronik Hastalıklar Merkezi' müjdesi - Son Dakika

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Lösemi Haftası'nda 'Kronik Hastalıklar Merkezi' müjdesi

07.11.2021 14:16

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Lösemi Haftası'nda 'Kronik Hastalıklar Merkezi' müjdesi Başkan Yazıcı lösemili çocuklar ile bir araya geldi, tablet sözü verdi Tuzla'da 'Lösemili Çocuklar Haftası' nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Tuzlalı lösemili çocuklar ve aileleriyle birlikte Şehit...

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Lösemi Haftası'nda 'Kronik Hastalıklar Merkezi' müjdesi

Başkan Yazıcı lösemili çocuklar ile bir araya geldi, tablet sözü verdi

İSTANBUL - Tuzla'da 'Lösemili Çocuklar Haftası' nedeniyle düzenlenen etkinlikte, Tuzlalı lösemili çocuklar ve aileleriyle birlikte Şehit Ömer Halisdemir Gençlik ve Doğa Kampı'nda bir araya geldi. Birbirinden güzel etkinliklerin yapıldığı programa katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazı, lösemili çocuklara hediyeler verirken, tablet de sözü verdi. Başkan Yazıcı, ayrıca Tuzla'ya Kronik Hastalıklar Merkezi kurulacağının müjdesini verdi.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında özel bir etkinlik düzenledi. Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik ve Doğa Kampı'nda lösemili çocuklar Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı ile bir araya geldi. Sihirbazlık ve kukla gösterilerinin yapıldığı programda çocuklar için pasta kesildi. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere dikkat edilerek gerçekleşen etkinlikte lösemili çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Başkan Yazıcı ve eşi Dr.Fatma Yazıcı, lösemili çocuklar ile tek tek sohbet ederek hediyelerini verdi. Başkan Yazıcı, hediyelerin yanı sıra çocuklara tablet sözü verdi.

"Ailelerimize ve hastalarımıza destek vermenin gururunu yaşayacağız"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Lösemili Çocuklar Haftası'nın önemi kapsamında Tuzla'da bulunan çocuklarımız ve bu hastalık ile mücadele ederken onların zorluklarını yaşayan, onları çiçek gibi koruyan ailelerine bir nebze destek olması için 365 gün uğraşıyoruz. Bugün özel bir hafta itibariyle birlikte olalım dedik. Eğlendik, şarkılar söyledik, kukla ve ilizyon gösterileri yapıldı. Gerçekten Allah yardımcıları olsun. Biz Kronik Hastalıklar Merkezi kurarak, kronik hastaların ve özellikle de lösemi, kanser gibi tüm kanser hastalıkları gibi, kendileri ve ailelerine destek verebilmek için bu merkezi kurma hedefimiz vardı. Bugün bu buluşmada da bunun temellerini atacağımız günü belirlemek olabilir. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu merkezi Tuzla'mıza katılacağız. Kronik hastalıklar ile mücadele ederken bir enfeksiyondan korumak, iki beslenme, üç aile bakım ve eğitim hizmetlerini almak dahil olmak üzere birçok şeyi en iyi nasıl yapabileceğimiz konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun desteğini hem ailelerimize hem de hastalarımıza vermenin gururunu yaşayacağız. Rabbim göstermesin ama sonuçta böyle bir hastalık var ise mücadelesini hep birlikte vereceğiz" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Lösemi Haftası'nda 'Kronik Hastalıklar Merkezi' müjdesi
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Lösemi Haftası'nda 'Kronik Hastalıklar Merkezi' müjdesi
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Lösemi Haftası'nda 'Kronik Hastalıklar Merkezi' müjdesi
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Lösemi Haftası'nda 'Kronik Hastalıklar Merkezi' müjdesi
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Lösemi Haftası'nda 'Kronik Hastalıklar Merkezi' müjdesi
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Lösemi Haftası'nda 'Kronik Hastalıklar Merkezi' müjdesi
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Lösemi Haftası'nda 'Kronik Hastalıklar Merkezi' müjdesi
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Lösemi Haftası'nda 'Kronik Hastalıklar Merkezi' müjdesi

Ömer Halisdemir, Doğa Kampı, Şehit, Tuzla, Genel, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Lösemi Haftası'nda 'Kronik Hastalıklar Merkezi' müjdesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Lösemi Haftası'nda 'Kronik Hastalıklar Merkezi' müjdesi - Son Dakika
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