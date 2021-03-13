Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: "İstanbul halkının parasını algı oluşturmak için kullanıyorsunuz" - Son Dakika

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: "İstanbul halkının parasını algı oluşturmak için kullanıyorsunuz"

13.03.2021 17:19

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Bilim Teknoloji Haftası ve Tıp Bayramı nedeniyle söz aldı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Bilim Teknoloji Haftası ve Tıp Bayramı nedeniyle söz aldı. Kürsüden meclise hitap eden Başkan Yazıcı," yaptığınız masrafa bakıyorsunuz 27, 28 milyon süt dağıtıyorsunuz 25 milyon masraf yapıyorsunuz. Akıllı bir adama, akıllı bir şehire, akıllı bir dünyaya da uymuyor. Neye uyar Allah rızası için. Gülelim mi? Ağlayalım mı?" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mart ayı toplantılarının 3'üncü birleşimi Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi'ne 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi. İBB Meclisi'nde AK Parti Grubu adına Bilim Teknoloji Haftası ve Tıp Bayramı nedeniyle söz alan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İBB'nin çocuklara dağıttı sütlerin maliyetini açıkladı. Başkan Yazıcı, süt dağıtımına harcanan paraların basit bir matematik hesapla vatandaşların hesaplarına yatırılsa şu anda yapılan süt dağıtımının yaklaşık 2 katına çıkabileceğini belirtti.

"Süt dağıtımının metodu konusunda konuşacağım"

Süt dağıtımına ilişkin konuşan Başkan Yazıcı, "Süt dağıtım projesi. Bir doktor olarak söylüyorum, süt bir çocuğun gelişmesi için çok önemli bir şey. Eğer verebiliyorsanız, İstanbul'daki gelişim çağındaki tüm çocuklara verilmelidir. Bunun arkasındayız. Süt dağıtımında bir sorun yok. Süt dağıtımının metodu konusunda konuşacağım. Gelişmiş bir dünya kentindesiniz. Bu kentte süt dağıtmanın metodunu konuşuyorum. Süt vermenin gerekliliği üzerine konuşmuyorum. Her çocuğa süt verilmelidir. Mesela burada araçlar var, insanlar var, yollar var, karbondioksit emisyonu var. Benim sorularım var" dedi.

"Yöntem değiştirirseniz eğer kaç çocuğa daha milyonlarca litre süt dağıtabilirsiniz?"

Süt dağıtımı hakkında eksik yönleri vurgulayan Başkan Yazıcı, "Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Süt dağıtmakta kullandığınız yöntemin, kartla ve ya akıllı şehirler uygulaması ile vermekten daha üstün bir yönetimini anlatabilir misiniz? Yöntem değiştirirseniz eğer kaç çocuğa daha milyonlarca litre süt dağıtabilirsiniz? Bunları size soruyorum. Yoksa bu işte de yine yaptığınız gibi köprüleri reklam aracı olarak kullanıyorsunuz ya, arabaya kazınan, mektuba yazılan, kutuya işlenen bir reklam aracı olmaktan öteye gitmediğini şimdi size söyleyeceğim. Kapıya süt aracı giden bir ailenin, komşuları arasında yaşadığı travmayı azıcık düşünüyor musunuz? Evine süt bırakılan çocuğun diğer çocukların yanında düştüğü psikolojik travmayı azıcık düşünüyor musunuz? Sağlıklı ve bilimsel bir metodunuzun olmadığını kabuk edin. Bir doktor ve bilim aşığı olarak size soruyorum. Allah rızası için, sütün gerekliliğini kabul ediyoruz. Ama bana şunu izah edebilir misiniz? Dünyadaki gelişmekte olan tün metropollerde olduğu gibi, Smart World, Smart Cities bileşenleri, akıllı çevre, akıllı yönetim, akıllı enerji, akıllı toplum, akıllı ekonomi, akıllı şehirler konseptinin sekizinin hangisine dayanarak bu metodu kullanıyorsunuz" dedi.

"Gülelim mi? Ağlayalım mı?"

'Yılda 9 milyon litre süt dağıtıyoruz' diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Başkan Yazıcı, ""İBB Başkanı, 120 personel ve 60 araçla dağıtıldığını söylüyor. Şöyle basit bir hesap yaptığımız zaman, Araç maliyeti: 60 minibüs x 8 bin TL. (aylık kira) x 12 ay = 5.760.000 TL. Akaryakıt maliyeti: 60 araç günde 160 km yol yapsa 1 Türk Lirası yaksa x 12 ay = 3,5 milyon TL. Personel maliyeti: 120 personel x 7 bin TL x 12 ay =10.080.000 TL. Paketleme depolama dağıtım öncesi maliyet: 5- 6.000.000 Türk Lirası. Toplam yılda dağıtımın, 25.345.000 Türk Lirası maliyeti var. Dağıtmayın demiyorum. Süt dağıtın, çok dağıtın. Ama kaynakları saçıp savurmayın. Şimdi söylüyorum. Marketlerde 4,5 Türk Lirası olan süt dağıtıyorsunuz. Eğer ki çıkın ihaleye yüzde 30'luk kırım ile 3,5 liradan 28 milyon Türk Lirası tutarında süt dağıtıyorsunuz. Ama yaptığınız masrafa bakıyorsunuz 27, 28 milyon süt dağıtıyorsunuz 25 milyon masraf yapıyorsunuz. Akıllı bir adama, akıllı bir şehre, akıllı bir dünyaya da uymuyor. Neye uyar Allah rızası için. Gülelim mi? Ağlayalım mı?" dedi. - İSTANBUL

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: İstanbul halkının parasını algı oluşturmak için kullanıyorsunuz
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: İstanbul halkının parasını algı oluşturmak için kullanıyorsunuz
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: İstanbul halkının parasını algı oluşturmak için kullanıyorsunuz
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: İstanbul halkının parasını algı oluşturmak için kullanıyorsunuz

Türk Lirası, İstanbul, Mevla, Tuzla, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: 'İstanbul halkının parasını algı oluşturmak için kullanıyorsunuz' - Son Dakika


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