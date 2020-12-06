Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'nın canlı yayın konuğu Özlem Zengin oldu - Son Dakika

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'nın canlı yayın konuğu Özlem Zengin oldu

06.12.2020 23:23
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'nın canlı yayın konuğu Özlem Zengin oldu, System.String[]

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı 'Dünya Kadın Hakları Günü Özel Yayını'na konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Eğer Türkiye'de seçme ve seçilme hakkının gerçek manada kullanılmasından bahsediyorsak, bunu hayata geçiren parti...

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı 'Dünya Kadın Hakları Günü Özel Yayını'na konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Eğer Türkiye'de seçme ve seçilme hakkının gerçek manada kullanılmasından bahsediyorsak, bunu hayata geçiren parti AK Parti'dir ve bunun da öncüsü Sayın Cumhurbaşkanımızdır" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, sosyal medya platformu Instagram üzerinden Dünya Kadın Hakları Günü'ne özel gerçekleştirdiği canlı yayınının konuğu AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Avukat Özlem Zengin oldu. Yaklaşık bir saat süren canlı yayında kadına yönelik birçok konu konuşuldu. Başkan Yazıcı, kadınların toplumsal hadiselere nizam getirdiğini belirterek, "Kadınların toplumsal hadiselere siyasette olduğu gibi bir nizam, intizam getirdiklerini düşünüyorum. Özellikle de bir ivme ve denge getirdiğine inanıyorum" dedi.

Özlem Zengin ise AK Parti'nin kadın meselesini yaşayan bir parti olduğunu ifade ederek, "2013 yılında ilk defa 5 kadın milletvekilimiz başörtülü olarak Meclise girdiler. Ama başörtülü olarak Meclise girebilme yani seçilme hakkının gerçek manada kullanılması ilk defa 2015 seçimlerinde olmuştur" dedi.

"80 yıl gasp ettiğiniz"

Seçme seçilme hakkı ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Avukat Özlem Zengin, "Kadın meselesi bizim için bir hikayedir. AK Parti kadın meselesini yaşayan bir partidir. Kadınlar içinde bugüne kadar gelmiş geçmiş iddialı bir şekilde söylüyorum. Hangi mesele ile bir aradayız? 5 Aralık, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesi ile alakalı bir gündür. Çok önemli bir gündeyiz. Fakat bu hakkın oy verme anlamında kullanılması 2013 yılına kadar olmuştur. Oy verme ile ilgili olarak. Ama 2013 yılında ilk defa 5 tane kadın milletvekilimiz başörtülü olarak meclise girdiler. Ama başörtülü olarak meclise girebilme yani seçilme hakkının gerçek manada kullanılması ilk defa 2015 seçimlerinde olmuştur. Bakar mısınız? Siz 2035'den bahsettiniz. 35 neresi, 2015 neresi? Siz 80 yıl gasp ettiğiniz kadınların hakkıyla alakalı neredesiniz? Bunun içerisinde sadece seçme seçilme meselesi değil. Eğer Türkiye'de bu hakkın gerçek manada kullanılmasından bahsediyorsak, bunu hayata geçiren parti AK Parti'dir ve bununda öncüsü sayın Cumhurbaşkanımızdır" dedi.

"Sırtına bir heybe koymanı istiyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu yıllarda kendisine yaptığı bir konuşmayı anlatan Zengin, "Kadın Kolları Başkanlığına gelene kadar uzun bir yoldan geçtik. 2012 yılında ben Kadın Kolları Başkanı oldum. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakan'dı. Kadın Kolları Başkanı olacağım gün bana yaptığı bir konuşma vardı. Bence mükemmel bir konuşmaydı. Bana demişti ki, 'Özlem Hanım, bir defa sırtına bir heybe koymanı istiyorum' demişti. 'Sağdan soldan duyduğun lafları bu heybeye atacaksın ve onlara hiç takılmayacaksın. Ben senden şunu istiyorum. Bolca ekranlara çık. Görünür olmanı istiyorum' demişti. Görünür olmaktan benim şahsımı kastetmiyordu. Kadınların görünür olmasını kastediyordu. Dedi ki, 'Sen kendin organize edebiliyorsan kendin organize et, eğer bize ihtiyacın var ise biz yardımcı olalım. Sen çık anlat. Ekranlarda gazetelerde anlat. Biz Kadın Kolları olarak ne yapıyoruz ne yapmak istiyoruz? Kadınların hayatında neyi değiştirmeye çalışıyoruz' Bu bence çok önemli bir şeydi" dedi.

"Son yıllarda fevkalade güzel işler yaptınız"

Özlem Zengin, "Tuzla'da yaşayan kardeşlerim çok şanslı. Denizin kenarında ve son yıllarda fevkalade güzel işler yaptınız. Hayat orada çok değişti. Çok farklılaştı. Bir sayfiye şehri oldu diye düşünüyorum. Birçok İstanbullunun hafta sonu gittiği dolaştığı bir yer haline geldi. Pandemiden sonra bu durum daha da artacaktır diye ümit ediyorum. Tuzla İstanbul'un en güzel ilçelerinden bir tanesidir" dedi.

"Nezaket, letafet, merhamet ile çok işler başardık"

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Sosyolojik tabanınız ile beraber tüm ülke adına il ve ilçe adına bir fedakarlık yapmak, gönüllük ile para almadan çalışmak, tırnak içerisinde söyleyeceğim gönüllülük esastır aslında. Dolayısıyla Dünya Gönüllüler Günü, 1985 yılında ilan edilmiş ama siyaset yapmak dahil gerçekten önemli bir gönüllülük meselesidir. İnandığınız bir dava, sosyolojik bir taban ve ülke adına millet adına siyaset yapmakta bir gönüllülük esasıdır. Aslında Dünya'da hiçbir şeyi gönüllülük esası katmadan yapmak mümkün değildir. Ben burada çok şey yaşadım. Mesela 4 bin 300 kadın kent gönüllümüz, Kent Konseyi'ndeki gönüllülerimiz ile beraber Tuzla'da çok muhteşem işler yaptık. 26 bin aileyi takip ediyoruz. Kadınların nezaket, letafet, merhamet ve kararlılık ile asla müsamaha etmeden, ihtiyacı olana yapan, olmayana yapmayan gerçekten nezaket, letafet, merhamet ile çok işler başardık" dedi.

"Aşı olacağımı ifade edebilirim"

Tuzla Belediye Başkanı olan ve aynı zamanda doktor olan Şadi Yazıcı, geliştirilen aşılar hakkında yaptığı açıklamada, "Ben bir hekim olarak aşının cinsine bakmıyorum. Antikor oluşturan her aşı diyorum. Dolayısıyla Çin aşısıymış falanmış diye bakılmaması taraftarıyım. Bu öldürülmüş bir virüs. Dolayısıyla inşallah olur. Ben hastalığı geçirmiş ve antikor sağlamış birisi olarak, antikorlarımı yitirirsem kesinlik 6'ıncı, 7'inci aydan sonra yitirirsem o zaman kesinlikle aşı olacağımı ifade edebilirim" dedi.

"Kadınlar toplumsal hadiselere nizam getiriyor"

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, kadınların toplumsal hadiselere nizam getirdiğini belirterek, "19 yıllık siyaset hayatımda şunu gördüm, kadınların olduğu toplantılarda, olaylarda, programlarda daha bir nizam, intizam, seviye ve daha güzel bir davranış modelleri görüyoruz. Kadının olmadığı toplantılarda, olmadığı organizasyonlarda bir laçkalık, kadınların toplumsal hadiselere siyasette olduğu gibi bir nizam, intizam getirdiklerini düşünüyorum. Özellikle de bir ivme ve denge getirdiğine inanıyorum" dedi. - İSTANBUL

Özlem Zengin, Şadi Yazıcı, Kadın, Tuzla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'nın canlı yayın konuğu Özlem Zengin oldu - Son Dakika


Son Dakika

Emre Belözoğlu'ndan hakem isyanı: Herkes bunu bilsin, mevcut durumdan çok rahatsızız Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Denizli maçına damga vuran Altay'dan hakem Ali Palabıyık'a: Kırmızı kart verdin, yetmiyor mu? Yerli koronavirüs aşısı çalışmalarıyla ilgili önemli gelişme: Aldığımız veriler çok olumlu Koronavirüs, erkeklerde kalıcı hasar bırakıp sertleşme sorununa neden olabiliyor Son Dakika: Türkiye'de 6 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 30 bin 402 vaka tespit edildi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu
Çıkan 'ölüm' haberine çok sinirlenen Ümit Erdim, verdi veriştirdi Çıkan 'ölüm' haberine çok sinirlenen Ümit Erdim, verdi veriştirdi         
23:00
Erol Bulut'tan hakeme tepki ve 14 yıl önceki maça gönderme: Bize de bu nasip oldu Erol Bulut'tan hakeme tepki ve 14 yıl önceki maça gönderme: Bize de bu nasip oldu         
22:18
İşçilerin gözünün kulağının olduğu asgari ücrette CHP önerisini paylaştı: En az 3 bin 100 TL olmalı İşçilerin gözünün kulağının olduğu asgari ücrette CHP önerisini paylaştı: En az 3 bin 100 TL olmalı         
21:52
DSÖ'den Türkiye'deki koronavirüs durumunun değerlendirildiği röportaja ilişkin açıklama: Yanlış yorumlandı DSÖ'den Türkiye'deki koronavirüs durumunun değerlendirildiği röportaja ilişkin açıklama: Yanlış yorumlandı         
21:19
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, cinsel istismara uğrayan kız çocuğu ile ilgili açıklama yaptı Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, cinsel istismara uğrayan kız çocuğu ile ilgili açıklama yaptı         
21:14
Ayrıldığı eşini ve iki kızını öldüren zanlının etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı Ayrıldığı eşini ve iki kızını öldüren zanlının etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı         
19:16
Aracında sigara içen taksici, sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen valiye yakalandı Aracında sigara içen taksici, sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen valiye yakalandı         
18:58
Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak         
17:55
Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı? Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı?         
16:40
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber         
15:38
Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu         
14:39
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü         
12:19
ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı         
11:20
İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi İstanbul'da Halk Ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluştu! İmamoğlu'ndan açıklama gecikmedi         
10:50
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti         
22:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2020 23:32:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'nın canlı yayın konuğu Özlem Zengin oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei