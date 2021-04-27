Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: Salgına karşı en güçlü silahımız aşı - Son Dakika

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: Salgına karşı en güçlü silahımız aşı

27.04.2021 10:22
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: Salgına karşı en güçlü silahımız aşı, System.String[]

Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği aşı takvimine göre Covid-19 aşısının ilk dozunu olan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sosyal medya hesabından 'Birlikte başaracağız' diyerek yaptığı paylaşımda "Doktor olarak, Devletimin bana tanıdığı aşı hakkını ivedi kullanarak aşımı oldum.

Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği aşı takvimine göre Covid-19 aşısının ilk dozunu olan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sosyal medya hesabından 'Birlikte başaracağız' diyerek yaptığı paylaşımda "Doktor olarak, Devletimin bana tanıdığı aşı hakkını ivedi kullanarak aşımı oldum. 24-30 Nisan Aşı Haftası'nda; salgına karşı en güçlü silahımız olan aşıyı, sırası gelen vatandaşlarımız mutlaka olsunlar. Birlikte başaracağız." dedi.

Kasım ayının başında koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği aşı takvimine göre Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı. Başkan Yazıcı, aşı olduğu anları sosyal medya hesabında paylaşarak "Salgına karşı en güçlü silahımız aşı" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, COVİD-19 aşısının ilk dozunu yaptırdığı sırada yaptığı açıklamada herkesi aşı olmaya davet ederek şunları ifade etti. "24-30 Nisan arası aşı haftası. Bu hafta nedeniyle ben de daha önce geçirmiş olduğum Covid-19 ile ilgili aşımı da şu anda oluyorum ve herkese tavsiye ediyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Sağlık Bakanlığımızın tasvip etmiş olduğu aşılardan olalım ve diğer tedbirlerle beraber bu tedbirleri alarak, hem bu hafta ile birlikte Covid-19 ile savaşımızı hep birlikte kazanalım. Eski günlere birlikte dönelim" dedi.


Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: Salgına karşı en güçlü silahımız aşı

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Medya, Tuzla, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: Salgına karşı en güçlü silahımız aşı - Son Dakika


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