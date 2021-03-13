Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, "Tuzla metrosu hayal oldu" - Son Dakika

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, "Tuzla metrosu hayal oldu"

13.03.2021 13:52
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı,

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti grubu adına Bilim Teknoloji Haftası ve Tıp Bayramı Haftaları nedeniyle söz aldı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti grubu adına Bilim Teknoloji Haftası ve Tıp Bayramı Haftaları nedeniyle söz aldı. Kürsüden meclise hitap eden Başkan Yazıcı, "Bütün metroları halletmiş gibi, her şey çok güzel olacak dediniz, her şey hayal olmuş, her şey çok ama çok hayal oluyor gibi geliyor bana" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mart ayı toplantılarının 3'üncü birleşimi koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi'nde 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi. İBB Meclisi'nde AK Parti Grubu adına Bilim Teknoloji Haftası ve Tıp Bayramı nedeniyle söz alan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Tuzla metrosu ne zaman açılacak biz anlayamadık? İBB kurumsal web sitesinde ve genel faaliyet kitapçığınızda; metro hattının 2022 yılı sonunda işletmeye alınacağı yazılmış. Performans programınızda ise 2023 yılında bitireceğinizi yazmışsınız. Metro İstanbul kurumsal web sayfanızda, kendi sitenizde metro ağ haritaları kısmı 2024 yılında yapacağınızı, Tuzla'ya kadar olan kısmı ise 2029 yılında bitireceğinizi açıklamışsınız. Allah rızası için, ben buradan soruyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'na. Tuzla Metro'su İBB'nin hangi sitesindeki bitirilme tarihine uyacak. 4 tane ajansla çalışıyorsunuz. Her ajans kendisine göre bir tarih belirlemiş. Tuzla hattının ne zaman biteceğini bize söyleyin. 4 tane tarih var burada.  'Değerli Tuzlalılar bütün metrolar bitmiş gibi', bir proje hazırlıyorsunuz, bu projede Tuzla yok. Tuzla'nın olması gereken projede Tuzla yok. Bütün metroları halletmiş gibi, her şey çok güzel olacak dediniz, her şey hayal olmuş, her şey çok ama çok hayal oluyor gibi geliyor bana" dedi.


Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, Tuzla metrosu hayal oldu
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, Tuzla metrosu hayal oldu

Tıp Bayramı, AK Parti, İstanbul, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, 'Tuzla metrosu hayal oldu' - Son Dakika


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