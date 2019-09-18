Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: "Yangın bir makineden çıkmış, can kaybı yok"
1 saat önce
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, fabrika yangını ile ilgili, "Yangın bir makinede çıkmış.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:37 Kaynak: İHA
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, fabrika yangını ile ilgili, "Yangın bir makinede çıkmış. Can kaybı yok" açıklamasında bulundu.
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, kimya ve asfalt fabrikasında çıkan yangın ile ilgili açıklamada bulundu. Yazıcı, "Ormana geçiş ve diğer fabrikalara sıçraması engelledi. Can kaybı yok. Tüm personel dışarı çıkarılmış. Dumandan etkilenen 2 kişi var. Acilen boşaltılmış. Arabalarını bile alamamışlar. Hafifletici olay ise etrafında patlamaya neden olacak bir fabrikanın olmaması. Bir makinede çıkmış. Doğal gaz değil" dedi. - İSTANBUL
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