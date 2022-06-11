Tuzla Belediyesi 5. Satranç Turnuvası başladı

Tuzla Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Satranç Turnuvası Tuzla Marina Kapalı Fuar Alanı'nda başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Satranç Federasyonu'nun desteğiyle bu yıl beşincisi düzenlenen turnuvaya, 8, 10, 14 ve 18 yaş altı ile 18 yaş üstü ve ustalar kategorisinde lisanslı 1145 yarışmacı katıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, iki gün sürecek turnuva öncesi yaptığı konuşmada, turnuvaya katılmanın, başarmanın ve başarının ödüllerini almanın çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Satrancın çok kıymetli olduğunu belirten Yazıcı, "Satranç oynayarak insanın edindiği dersler ve bu derslere yönelik farkındalığı artırmak bizim için çok kıymetlidir. Her nesildeki gibi bizim çocuklarımız dahil olmak üzere tüm bireylerin satranç oyunu ile kendisini geliştirmeleri ve ders almaları, hayattaki derslerden daha önemlisi buradan alacakları kazanımlarla mücadelelerini sürdürebilmeleri lazım." ifadelerini kullandı.

Yarışmacılara başarılar dileyen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, profesyonel satranç oyuncusu Deniz Seyhanoğlu ile açılış maçı yaptı.