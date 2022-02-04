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Tuzla Belediyesi Açık Veri Portalı'nı hizmete açacak - Son Dakika

Tuzla Belediyesi Açık Veri Portalı'nı hizmete açacak

04.02.2022 11:41
Tuzla Belediyesi Açık Veri Portalı'nı hizmete açacak

Tuzla Belediyesi tarafından Açık Veri ve Teknoloji Derneği işbirliği ile uygulanması planlanan Tuzla Belediyesi Açık Veri Portalı, İstanbul Kalkınma Ajansının destekleriyle hizmete açılıyor.

Tuzla Belediyesi tarafından Açık Veri ve Teknoloji Derneği işbirliği ile uygulanması planlanan Tuzla Belediyesi Açık Veri Portalı, İstanbul Kalkınma Ajansının destekleriyle hizmete açılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuzla Belediyesi tarafından Açık Veri ve Teknoloji Derneği işbirliği ile uygulanması planlanan Tuzla Belediyesi Açık Veri Portalı, vatandaşların erişimine açılmak için gün sayıyor.

Akademik araştırma yapanlar, girişimciler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların kullanımına sunulacak portalda, telif hakkı, patent, kişisel bilgi ve diğer kontrol mekanizmalarının kısıtlaması olmaksızın verilere erişim sağlanabilecek.

İstanbul Kalkınma Ajansının destekleriyle halkın kullanımına sunulacak Tuzla Belediyesi Açık Veri Portalı, kişisel bilgileri koruyarak verileri katma değere dönüştürecek.

Portal ile Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğuna katkı vermek ve öncü olmakla birlikte, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da destek verilmesi hedefleniyor.

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Tuzla Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tuzla Belediyesi Açık Veri Portalı'nı hizmete açacak - Son Dakika


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