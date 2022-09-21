Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde ilk ders zili çaldı - Son Dakika
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Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde ilk ders zili çaldı

21.09.2022 14:43
Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde ilk ders zili çaldı

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde ilk ders zili çaldı.

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde ilk ders zili çaldı. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde bin 400 çocuk anneleriyle eğitim alacak.

Tuzla'da 3-6 yaş arasındaki çocukların kişisel gelişime katkı sağlanması ve çocuklarını kursa getiren annelerin de kendi alanlarında seçtikleri konular üzerine eğitimler alabildikleri Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde ilk ders zili çaldı. 8 ayrı merkezde alanında uzman eğitimciler ile 20 farklı branşta başlayan eğitimlere bin 400 çocuk anneleri ile katıldı.

İlk kez AÇEM'le tanışan minikler heyecanlanırken anneler de istedikleri branşlardaki dersleri seçmeye başladılar. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın en çok önemsediği projelerden birisi olma özelliği taşıyan Anne Çocuk Eğitim Merkezlerinde, çocuklar anneleriyle ilk eğitime adım atmanın mutluluğunu yaşadı.

AÇEM Öğretmeni Tuğba Nur Doruk, "Burada yaş gruplarına uygun olarak dağılımları sağlıyoruz. İlk önce küçük yaş gruplarına oyun, sanat ve matematik etkinlikleri yapıyoruz.  Bu etkinlikler ile öğrenmelerini ve gelişimlerini sağlıyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Tuzla Belediyesi, Tuzla, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde ilk ders zili çaldı - Son Dakika

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