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Tuzla Belediyesi Anne-Çocuk Eğitim Merkezi'nin sekizincisi açıldı - Son Dakika

Tuzla Belediyesi Anne-Çocuk Eğitim Merkezi'nin sekizincisi açıldı

31.12.2021 12:43

Tuzla Belediyesi Anne-Çocuk Eğitim Merkezi'nin sekizincisi açıldıİSTANBUL Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezleri'nin sekizinci şubesi açıldı.

Tuzla Belediyesi Anne- Çocuk Eğitim Merkezi'nin sekizincisi açıldı

İSTANBUL Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezleri'nin sekizinci şubesi açıldı. Açılış töreninde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Tuzla'da bu merkezleri açarken amacımız, çocukların gelişimini erken yaşlarda, en büyük öğretmeni olan annesiyle birlikte aynı yerde verebilmekti." dedi.

Tuzla'da 3-6 yaş arasındaki çocukların kişisel gelişime katkı sağlanması ve çocuklarını kursa getiren annelerin de kendi alanlarında seçtikleri konular üzerine eğitimler alabildikleri Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nin sekizinci şubesi Şifa AVM'de törenle açıldı. Düzenlenen törene, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, siyasi partilerin Tuzla ilçe başkanları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsileri ile birlikte çok sayıda anne ve çocuk katıldı. İlizyon ve balon gösterileri ile başlayan açılış töreninden sonra Başkan Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı, sınıfları gezerek, çocukların oyunlarına eşlik edip, annelerle birlikte yağlı boya resim çizdiler.

"AÇEM'lerin Türkiye'de birçok noktada başladığını görmekten mutluyum"

Açılış töreninde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bugün Şifa- Mimar Sinan Mahallemizin Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nin açılışındayız. Biz anne ve çocuk eğitiminin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Toplumun geleceği için çok kıymetli olduğu düşüncesi ile başlatmış olduğumuz Anne Çocuk Eğitim Merkezlerinin artık Türkiye'de birçok noktada uygulanmaya başladığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Tuzla'da bu merkezleri açarken amacımız, çocukların gelişimi açısından erken yaşlarda en büyük öğretmeni olan annesi ile birlikte eğitimler verilebilmesiydi. Çocuğun annesiyle birlikte bulunması ve imkansızlık nedeniyle çocuğunu bir yere bırakamayan annenin, kendi bilgisi ve becerisini geliştirebilmesi için imkan sağlayabilmekti. Dolayısıyla Anne Çocuk Eğitim Merkezlerimiz birçok problemi çözdüğü gibi çocuklarımızın kendi kişiliklerinin gelişimi için de önemli olan anneleri ile birlikte eğitim alarak çok daha güzel bir geleceğe adım atıyoruz" dedi.

"Bir bireye lazım olan tüm enstrümanları kendilerine vermiş oluyoruz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Biz okul öncesi eğitim ile birlikte gerek ilkokul da gerek orta öğretimde ikinci, üçüncü adres belirleyerek müzik, sanat, spor dalında müfredat dahilinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile birlikte bir bireye lazım olan tüm enstrümanları kendilerine vermiş oluyoruz. Dolayısıyla biz aslında bir çocuğa 25-30 yaşına kadar eğitimi konusunda üçüncü bir adres belirleyerek, onlara birçok alanda destek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Açılışa çocuğu ile birlikte katılan Cemile Saygılı, "Burada AÇEM'in açılıyor olması çok iyi oldu. Buraya geliyoruz biz. AÇEM'lerde bulunan öğretmenlerimizden de çok memnunuz. Herkesten çok memnunuz" dedi. Cengiz Şensoy ise," Şifa Mahallesi'nde oturuyorum. Sadece buraya değil, Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezleri'nin Cumartesi günü düzenlediği eğitimlere katılıyoruz. Çocuklar çok eğleniyor" dedi.

Tuzla Belediyesi Anne-Çocuk Eğitim Merkezi'nin sekizincisi açıldı
Tuzla Belediyesi Anne-Çocuk Eğitim Merkezi'nin sekizincisi açıldı
Tuzla Belediyesi Anne-Çocuk Eğitim Merkezi'nin sekizincisi açıldı

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Tuzla Belediyesi, Çocuk, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tuzla Belediyesi Anne-Çocuk Eğitim Merkezi'nin sekizincisi açıldı - Son Dakika


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