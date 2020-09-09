Tuzla Belediyesi balık restoranında, hijyen tedbirleri kapsamında sezonu açıldı - Son Dakika

Tuzla Belediyesi balık restoranında, hijyen tedbirleri kapsamında sezonu açıldı

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi Palmiye Balık Restaurant Sosyal Tesisleri, pandemi kuralları kapsamında yeni sezon açılışını yaptı. Deniz manzarası eşliğinde misafirlerini ağırlayan restaurant, her bütçeye uygun menüsüyle vatandaşların beğenisini kazanıyor.

Denize sıfır konumu ile deniz ve balık tutkunlarını uğrak noktası olan restaurant bahçesinde bulunan çocuk oyun alanı ile ailelerin ve çocuklu ailelere konforlu bir ortam sağlıyor.

2013 yılında hizmete başlayan restaurant, Korona virüs salgını sürecinde, Tuzla Belediyesi tarafından düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Girişte ateş ölçümlerinin yapılması, ortak kullanım alanlarındaki özel dezenfektan üniteleri ve sosyal mesafe kuralları gibi tüm tedbirlerin alındığı restaurantta çalışan personelin sağlık durumları ise periyodik olarak takip ediliyor.

Yemek ve servis masalarında yer alan örtüler ve tüm ürünler Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı onaylı ozonlu dezenfeksiyon yöntemi ile dezenfekte ediliyor. Ayrıca 1,5 metre sosyal mesafe kuralını koruyabilmek adına masalar da yeniden konumlandırıldı.