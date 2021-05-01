Tuzla Belediyesi, Blockchain teknolojisi ile 'Vatandaş Odaklı Yönetim' modeline geçiyor - Son Dakika

Tuzla Belediyesi, Blockchain teknolojisi ile 'Vatandaş Odaklı Yönetim' modeline geçiyor

01.05.2021 12:41

Tuzla Belediyesi, Blockchain teknolojisi ile 'Vatandaş Odaklı Yönetim' modeline geçiyor Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi yazıcı: "Blockchain teknolojisi ile Tuzla'yı yönetme arzumuzu hep birlikte gerçekleştireceğiz" Tuzla Belediye Başkanı Dr.

Tuzla Belediyesi, Blockchain teknolojisi ile 'Vatandaş Odaklı Yönetim' modeline geçiyor

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi yazıcı: "Blockchain teknolojisi ile Tuzla'yı yönetme arzumuzu hep birlikte gerçekleştireceğiz"

İSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Blockchain teknolojisini kullanarak, vatandaşların hangi konuda ne düşündüğünü öğrenip, vatandaş odaklı bir yönetim modeline geçtiklerini açıkladı. Başkan Yazıcı, "Biz daha önce vatandaşımız ne diyor diyerek plebisit yaparak vatandaşımızın hassasiyetini, değerlendirerek karar verdiğimiz seçimler oluyordu. Bu plebisitler yerine artık Blockchain teknolojisi kullanarak Tuzla'yı vatandaşlarımızla birlikte yönetmek istiyoruz" dedi.

Blockchain veya blokzinciri, bilgisayar terminolojisinde birbirine zincir halinde bağlı blokların tuttuğu ve sürekli büyüyen bir işlem kayıt defterini ifade eder. Eşten eşe birbirine bağlı olan bu blokların işlem kayıtlarını sakladığı depoya ise dijital defter ismi verilmiştir. Tuzla Belediyesi de 2020 yılında Blockchain projesi hizmet alımı ihalesine çıkmış ve bu teknolojiyi kullanmaya başlamıştı.

"Vatandaş odaklı yönetim modeli geçiyoruz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yaptığı açıklamada artık Tuzla'da Blockchain teknolojisi ile vatandaş odaklı bir yönetim modeline geçildiğini belirterek," Blockchain birkaç yıldır gündemimizde olan ve kullanımı yaygınlaşan bir teknolojidir. Önümüzdeki yıllarda bireylerin ve şirketlerin üzerinde büyük bir etkisi olması bekleniyor. Dolayısıyla, değişen teknolojilere ayak uydurma ve hizmetlerimizi gerçekleştirmek için, kamu kurumları içerisinde bizler de kendimizi bu yeni teknolojiye ayak uydurma gayreti ve çabası içerisine girdik. Vatandaş odaklı, katılımcı, şeffaf bir yönetim sergileyebilmek için bu teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Çünkü biz daha önce vatandaşımız ne diyor diyerek plebisit yaparak vatandaşımızın hassasiyetini değerlendirerek karar verdiğimiz seçimler oluyordu. Bu plebisitlerle yerine artık, Blockchain teknolojisi kullanarak Tuzla'yı vatandaşlarımızla birlikte yönetmek istiyoruz" dedi.

"Vatandaşımızın hangi konuda ne düşündüğünü öğrenmek istiyoruz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Daha önce Tuzla'nın belirli noktaları için gerçekleştirdiğimiz mobil referandum uygulamalarını, değişen teknolojiyi uygulayarak Blockchain ihalesini yaptık. Blockchain tabanlı bir karar verme mekanizması ile birlikte artık bundan sonra değiştirilemez ve mutlaka herkesin kanaatinin kesin olduğu Blockchain tabanlı bir yazılım ile biz vatandaşlarımızın hangi konuda ne düşündüğünü öğrenip, özellikle mahallerimizde, sokaklarımızda ve ilçemizdeki kararlarımızı vatandaş patron anlayışıyla, vatandaşlarımız ile Tuzla'yı yönetmek istiyoruz. Blockchain teknolojisin sadece kripto paralar olarak değerlendirmemek lazım. Blockchain teknolojisi bir kayıt sistemidir. Kırılamaz bir şifresi olan bir kayıt sistemidir. Dolayısıyla, bir kişinin asla değiştirilemez kanaatini gelecek seçimlerde dahi kullanılması düşünülen, tapu kadastroda kullanılması düşünülen, devletin birçok alanında asla değiştirilemez ve kesin vatandaş odaklı olarak bilgilerin saklanabildiği bir sistemin kaçınılmaz bir dünyada bizim de Tuzla Belediyesi olarak Blockchain teknolojisi ile vatandaşlar odaklı Tuzla'yı yönetme arzumuzu hep birlikte gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Tuzla Belediyesi, Blockchain teknolojisi ile 'Vatandaş Odaklı Yönetim' modeline geçiyor
Tuzla Belediyesi, Blockchain teknolojisi ile 'Vatandaş Odaklı Yönetim' modeline geçiyor
Tuzla Belediyesi, Blockchain teknolojisi ile 'Vatandaş Odaklı Yönetim' modeline geçiyor
Tuzla Belediyesi, Blockchain teknolojisi ile 'Vatandaş Odaklı Yönetim' modeline geçiyor

Tuzla Belediyesi, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tuzla Belediyesi, Blockchain teknolojisi ile 'Vatandaş Odaklı Yönetim' modeline geçiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı 1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı Şule Zorlu, babasının istememesi rağmen evlendiği Serdar Cümbüş'le boşandı Şule Zorlu, babasının istememesi rağmen evlendiği Serdar Cümbüş'le boşandı Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor
Beşiktaş'ta futbolcuların ailelerine yasaklar getirildi! Sezon bitene kadar futbol dışı bile olsa, bir yere konuşurlarsa sert cezalar verilecek Beşiktaş'ta futbolcuların ailelerine yasaklar getirildi! Sezon bitene kadar futbol dışı bile olsa, bir yere konuşurlarsa sert cezalar verilecek         
15:04
Ümit Özat'a Ümit Özat'a "Hain, alçak" diyen gazeteci Ahmet Ercanlar'a aynı sertlikte yanıt: Yalıtımlı cam taktırdık, havlama sesi duyulmuyor         
14:22
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için         
13:51
Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor         
13:20
Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti         
12:13
Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı         
11:52
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı         
09:46
Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı         
09:27
Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu         
00:03
Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu         
00:01
Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek         
21:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim         
18:04
Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı         
16:18
Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı         
16:01
İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi         
16:01
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu         
12:09
Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2021 15:13:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tuzla Belediyesi, Blockchain teknolojisi ile 'Vatandaş Odaklı Yönetim' modeline geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement