Tuzla'dan Van'a 'Gönül Elleri" uzandı - Son Dakika

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Ramazan ayı ve korona virüs salgını nedeniyle alınan tam kapanma kararının ardından Van'ın Çaldıran ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı. Çocuklara ise oyuncak ve bayramlık kıyafet dağıttı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı," Allah güç kuvvet verdiği müddetçe, bu uğurda mücadele edeceğiz. İnsanlarımızın yanında olmaya çalışacağız. Onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanında alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, yılın her günü yaptığı çalışmaları Ramazan ayında artırarak sürdürüyor. Özellikle korona virüs salgını nedeniyle alınan tam kapanma kararı sonrası Türkiye'nin dört bir yanına yardım ulaştıran Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nın yeni durağı Van'ın Çaldıran ilçesi oldu. Çaldıran'da Gönül Elleri Çarşısı Dış İlişkiler Komisyonu tarafından belirlenen ailelere giden Gönül Elleri Çarşısı gönüllüleri, ihtiyaç sahiplerine içerisinde temel gıdalar olan yardım kolisi ulaştırdı. Ayrıca çocuklara da oyuncak ve bayramlık kıyafeti dağıtıldı. Van'ın Çaldıran ilçesinde bulunan şehit ailelerine de Türk Bayrağı hediye edildi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı," Umut gerçekten paylaştıkça artıyor. Gönül Elleri Çarşısı, bağışçılarımızın artık veren eli oldu. Bu eli lütfen yalnız bırakmayalım" dedi.

"Hiç oyuncağı olmayan çocukları gördük"

Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı, "Tuzla'dan bin 500 kilometre uzaklıkta Van'ın Çaldıran ilçesinde çocuklarımıza ve ailelerimize ulaştığımız için çok mutluyuz. Gerçekten, çok güzel anılarımız oldu. Çok güzel mutluluklar yaşadık. Hiç oyuncağı olmayan çocukları gördük. Maddi ve manevi olarak çok güzel katkılar sunduğumuzu düşünüyoruz. Bu bakımdan mutluyuz. Tam kapanma döneminde ve Ramazan ayında, böylesi bir güzelliği, bize yapılan iyilikler ve bağışlarla yaptık. Ben buradan bağışçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Umut gerçekten paylaştıkça artıyor. Gönül Elleri Çarşısı, bağışçılarımızın artık veren eli oldu. Bu eli lütfen yalnız bırakmayalım" dedi.

"İnsanlara yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz"

Dr. Fatma Yazıcı, "Biz, Dış İlişkiler Komisyonumuzu kurduk. Artık Tuzla'nın dışına adım atmaya başladık. Daha önceden de Tuzla dışına yardımlar yapıyorduk ama artık daha sık yapmayı planlıyoruz. Yurt dışında, yurt içinde, başka şehirlerde ve İstanbul'un başka ilçelerinde mağduriyeti olan, zor durumda olan ve ihtiyaç sahibi olan insanlara bu tür yardımları yapmayı artırmayı planlıyoruz. O yüzden bağışçılarımıza seslenmek istiyorum;' Eğer siz de mutlu olmak istiyorsanız, siz de aileye ve bir çocuğa katkı sunmak istiyorsanız lütfen bizimle birlikte bu mutluluğu paylaşın'. Allah güç kuvvet verdiği müddetçe, bu uğurda mücadele edeceğiz. İnsanlarımızın yanında olmaya çalışacağız. Onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz" dedi. - İSTANBUL