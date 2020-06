Tuzla Belediyesi dijital belediyeciliğin geleceğini tasarlıyor - Son Dakika

Tuzla Belediyesi, pandemi döneminde kendi iç yapısında ve belediye hizmetlerinde dijitalleşmeyi ön planda tutarak, sağlıktan, kültüre, sosyal yaşama kadar her alanda faaliyetlerini kesintisiz devam ettirdi. Pandemi döneminde insan sağlığını ön planda tutan Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 7'den 77'ye on binlerce her kesimden Tuzlalı ile dijital ortamda bir araya gelerek, Tuzlalı vatandaşların kafalarındaki sorulara yanıt, sorunlarına da çözüm buldu.



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Her alanda olduğu gibi belediyecilik hizmetlerinin de dijitale kaydığını gözlemliyoruz. Tuzla Belediyesi olarak pandemi döneminde de dijitali güçlendirmenin avantajını yaşıyoruz. Dijitalleşme bundan sonra da hayatın önemli bir parçası olmaya devam edecek. Tuzla Belediyesi olarak pandemi dönemini biraz da fırsata çevirdiğimizi düşünüyorum. Bu dönemde dijital belediyeciliğin geleceğini de tasarlamaya çalışıyoruz" dedi.



Tuzla Belediyesi olarak verilen hizmetlerin neredeyse tamamına dijitalleşmeyi kattıklarını belirten Yazıcı, "Belediye olarak iç yapımızda ve hizmetlerimizde dijitalleşmenin olanaklarından ciddi bir biçimde yararlandık. Evde geçirilen süre boyunca pandemiden kaynaklı kafasında soru işareti bulunan veya herhangi bir sorunu olan 7'den 77'ye 10 binlerce vatandaşımızla bir araya gelerek, onlara büyük destekler sağladık" diye konuştu.



"Tuzla Belediyesi olarak pandemi dönemini biraz fırsata çevirdik"



Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Tuzla Belediyesi olarak ana odak noktamız hizmetlerimizi nasıl daha dijital hale getirebiliriz ve Tuzlalılara dijital yöntemlerle nasıl daha iyi hizmet verebiliriz oldu. Bu hedefimize ulaşabilmek için de ciddi bir teknolojik yatırıma ihtiyacımız oldu. Geçen yıllar içinde altyapı hazırlıklarını tamamladığımız E-belediyecilik hizmetleri ile desteklediğimiz IP santral, WEB, sosyal medya, Whatsapp destek hattı ve iletişim merkezi sayesinde vatandaşlarımızla 7/24 iletişim halinde kaldık. 7-8 yıldır Smart World, Smart City konusunda uygulamalarını bünyemize kattık. Böyle bir strateji belirlemiş olmamızın bize çok büyük faydaları oldu. Pandemi döneminde de bu birikimimizin verdiği rahatlıkla belediyecilik hizmetlerimizde ve vatandaşa ulaşma konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Belediye olarak iç iletişimimizi mobil uygulama ve online platformlarımız sayesinde birbirimizle sürekli diyalog halinde kaldık. Evlerde geçirilen dönem boyunca biz sahip olduğumuz dijital kaynaklarla, Tuzlalı vatandaşımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Her alanda olduğu gibi belediyecilik hizmetlerinin otomatik olarak dijitale kaydığını gözlemliyoruz. Tuzla Belediyesi olarak da dijitali güçlendirmenin avantajını yaşıyoruz. Kriz ortamında dijitalleşme konusu çok önemli. Dijitalleşme bundan sonra da hayatın önemli bir parçası olmaya devam edecek. Tuzla Belediyesi olarak pandemi dönemini biraz fırsata çevirdiğimizi düşünüyorum. Bu dönemde belediyeciliğin geleceğini de tasarlamaya çalışıyoruz" dedi.



"Dijitalleşme ile birlikte on binlerce Tuzlalı vatandaşımıza ulaştık"



Başkan Yazıcı, "Pandemi dönemi öncesi binlerce Tuzlalı vatandaşımızın sorununu dinlerken pandemi döneminde dijitalleşme ile birlikte bu rakamları on binlere çıkardık. Tuzla Belediyesi olarak alt yapıdaki hazırlıklarımızın tam olması süreci etkili şekilde yönetmemizi sağladı. 7'den 77'ye herkesle ilgilendik. Evde kalan 20 yaş altı gençlerimiz için kültürel ve sosyal içerikli etkinlikler düzenledik. Gençlere Evde Kal Tuzla İçin Çal, Evdekikare, Espor gibi etkinliklerle online konserler düzenleyerek evlere misafir olduk" diye konuştu.



"Sağlık çalışanlarımızın her zaman yanında olduk"



Tuzla Belediyesi olarak sağlıkla ilgili yatırımlara her zaman öncelik verdiklerini aktaran Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Tuzla Devlet Hastanesinin 400 yatak kapasitesine sahip olması bu süreçte Samatya'dan bile hastaların gelmesini sağladı. Pandemi hastanemize maddi manevi elimizden gelen tüm destekleri sunduk. Sağlık çalışanlarımıza konaklama yeri ayarladık. Aşevimizde düzenli olarak onlar için yemek hazırladık ve ayaklarına kadar götürdük. Hatta bu anlamda özel etkinliklerimiz oldu. Türkiye'nin ünlü şefleri ve aşçıları sağlık çalışanlarımız ile 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız birbirinden güzel yemekler hazırladı. Emeği geçen herkese belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. İlçemizde moral ve motivasyonu yüksek tutmak için Tuzlalı vatandaşlarımızla hep iç içe olduk. Kimseyi yalnız bırakmadık. Yüz yüze görüşeceğimiz günleri özlemle bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL