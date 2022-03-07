Tuzla Belediyesi ekiplerinden marketlere yağ denetimi - Son Dakika
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Tuzla Belediyesi ekiplerinden marketlere yağ denetimi

07.03.2022 14:23
Tuzla Belediyesi ekiplerinden marketlere yağ denetimi

Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde sıvı yağların satışı ile ilgili gelen şikayetler doğrultusunda tezgah ve depolara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde sıvı yağların satışı ile ilgili gelen şikayetler doğrultusunda tezgah ve depolara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, ilçe genelinde bulunan marketlerde denetimlerini sürdürüyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatları ile ilçe genelinde yağ denetimi gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda marketlere giderek hem stokçuluk durumunu hem de etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını kontrol etti. Zabıta Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, "Haksız kazanca, fırsatçılığa, stokçuluğa, etiket oyunlarına karşı milletimizin yanındayız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Tuzla Belediyesi, Zabıta, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla Belediyesi ekiplerinden marketlere yağ denetimi - Son Dakika


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