Tuzla Belediyesi, Giresun'a yardım tırı gönderdi - Son Dakika

Tuzla Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Giresun'a yardım tırı gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, afetten hemen sonra harekete geçen Tuzla Kent Konseyi Arama Kurtarma Ekibi, arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Tuzla Belediyesi ayrıca Tuzla Kızılay Şubesi işbirliğinde bölgeye yardım tırı gönderdi. Tırla 1410 paket hijyen seti, 480 paket çocuk bezi afet bölgesine ulaştırıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Devletimizin tüm imkanlarını seferber etmesiyle yaraların sarılmaya başlandığı Giresun'da yaşananlar bizleri de derin bir üzüntüye sürükledi. Daha önce de farklı zamanlarda ve şehirlerde yaşanan deprem, sel ve yangın gibi olaylara yardıma giden Tuzla Kent Konseyi Afet Çalışma Grubu Arama Kurtarma Ekibimiz özverili çalışması ile bölgede çalışmalara destek oldu. Ekibimiz her an yardıma hazır olacak şekilde tüm çalışmalara devam edecek. Giresun'da yaşanan sel felaketinin yaralarını dayanışma ve yardımlaşmayla hep beraberce saracağız." ifadelerini kullandı.