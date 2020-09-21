Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Ekolojik Pazarı açılıyor - Son Dakika

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Ekolojik Pazarı, sağlıklı hayat ile doğal bir yaşam için özünde doğa sevgisi ve çevreye saygı olan anlayışıyla Tuzla Belediyesi Organik Ürün Çarşısı içindeki yerini alıyor.

Gönül Elleri Çarşısı "atıksız yaşamdaki rolümüz" başlığı altında toprağa, havaya, suya sahip çıkmak için, yerel tohumlardan ambalajsız, sağlıklı gıdaları mevsiminde temin etmek amacıyla Ekolojik Pazar olarak çalışmalar başlatıyor. Çalışmalarla arkamızda çöp dağları bırakmamak, israf etmemek, en sade halimizle geçmişten ilham almak ve geleceğimize umutla bakmak adına projeler üretilecek. - İSTANBUL