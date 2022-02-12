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Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı İyilik Atölyeleri ihtiyaç sahibi kadınların üretim üssü oldu - Son Dakika

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı İyilik Atölyeleri ihtiyaç sahibi kadınların üretim üssü oldu

12.02.2022 10:16

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nda bulunan İyilik Atölyeleri, ihtiyaç sahibi kadınların üretim üssüne dönüştü.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nda bulunan İyilik Atölyeleri, ihtiyaç sahibi kadınların üretim üssüne dönüştü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi kadınların İyilik Atölyeleri'nde ürettiği hediyelik eşyalardan pazar filesine, giysiden halı, kilim ve dokumaya kadar geniş yelpazedeki ürünler, Gönül Elleri Çarşısı'nın mağazasında satılıyor. Satılan ürünlerden el edilen gelir, ihtiyaç sahibi kadınlara ulaştırılıyor. Ayrıca çocuğu olan ve evinden ayrılamayan ihtiyaç sahibi kadınlar, firmaların talepleri doğrultusunda el işlerini evlerinde üretebiliyor.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve eşi Fatma Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı'nı ziyaret ederek üretim yapan kadınlarla sohbet etti. Yazıcı, 2009 yılında açılan Gönül Elleri Çarşısı'nın "en kıymetli projeleri" olduğunu söyledi.

İhtiyaç sahibi ile ihtiyaç fazlasını buluşturmaya çalıştıklarını belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi gönül belediyeciliğinin zirve noktasına çıkma çabamızı elimizden geldiğince gösteriyoruz. 23 bine yakın aileye sadece erzak dağıtmak değil, bazen psikolojik bazen nakdi yardımlar olmak üzere bütün dezavantajlı kesimlere dokunmaya çalıştığımız bir organizasyon yapısıdır. En önemli ve en farklı yönü ise çarşımızın açılışında Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ifade ettiği gibi 'Mağdur insanları beklemek değil, gidip ulaşmak lazım' diyerek onlara ulaşmayı sağlayan 4 bin 300 kadın kent gönüllümüzün gayreti ile beraber hem yardım dağıtmak hem de her yönüyle ailelerin yanında olmak, aynı zamanda üretim ve ekonomik destek sağlayacak olan, balık tutmayı öğretme çabamızı sürdürüyoruz."

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nın kurucu gönüllülerinden Fatma Yazıcı da takip ettikleri 23 bin ailede bazı kadınların üretime destek olabileceklerini fark ettiklerini ve bu amaçla Halk Eğitim ve İŞKUR ile ortak projeler yaptıklarını anlattı.

"Üretmek insan ruhuna iyi geliyor." diyen Fazma Yazıcı, "El sanatları atölyemiz böyle başladı. Şu anda 180 kadın burada üretime katkı sunuyor. Ev ekonomisine, bir takım faturalarını ödeme konusunda yardımda bulunmuş oluyoruz. Buraya gelen kadınlarımızın becerilerine göre üretimler yaptırıyoruz. Eğitim de veriyoruz. Burada eğitim verdiğimiz konularda evlere iş veriyoruz." diye konuştu.

Fatma Yazıcı, uygun fiyata hediye kutuları ürettiklerini belirterek, firmalara çağrıda bulundu.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı İyilik Atölyeleri ihtiyaç sahibi kadınların üretim üssü oldu
Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı İyilik Atölyeleri ihtiyaç sahibi kadınların üretim üssü oldu
Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı İyilik Atölyeleri ihtiyaç sahibi kadınların üretim üssü oldu

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Tuzla Belediyesi, Fatma Yazıcı, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı İyilik Atölyeleri ihtiyaç sahibi kadınların üretim üssü oldu - Son Dakika


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