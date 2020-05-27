Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ülke genelinde ses getiren birçok projeye imza attı - Son Dakika

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ülke genelinde ses getiren birçok projeye imza attı

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşarak hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ülke genelinde ses getiren birçok projeye imza attı, System.String[]

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşarak hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Kadın Kent Gönüllüsü bayanların oluşturduğu 12 komisyonun bir araya gelmesiyle büyük bir aile haline gelen Gönül Elleri Çarşısı, gönüllü bayanlar ile ülke genelinde ses getiren birçok projeye imza atmayı başardı.


"Her sokakta biz varız"


Gönül Elleri Çarşısı sokak sokak yürüttüğü çalışmalarla hayırseverlerin yardımlarını gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için bayramda da çalışmalarını devam ettirdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın "İlk ve en önemli projem olarak bakıyorum" dediği Gönül Elleri Çarşısı'nın her sokağa ulaşan çalışmaları ile 10 yılda 4 bin 274 Kadın Kent Gönüllüsü ile 22 bin 830 gerçek ihtiyaç sahibi aileye ulaşıldı.


Hayırseverlerin desteği ile bayram sevinci


Ramazan ayının da ruhu olan yardımlaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın adresi Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, hayırsever bağışçıların destekleri ile bu yıl da bin 20 ihtiyaç sahibi aileye daha ulaştı. Bu ailelere belirli tutarlarda gıda kartı yardımı yine hayırsever bağışçılar ve Kadın Kent Gönülleri tarafından yapıldı.


6-12 yaş arası çocuklara 869 adet resim defteri dağıtıldı


Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Covid-19 günlerinde evlerinde olan 6-12 yaş arasındaki ihtiyaç sahibi çocukları da unutmayarak toplam 869 çocuğa resim defteri ve pastel boya hediye etti. "Hayal Eve Sığar" temalı resim yarışması ile çocuklar evde kaldıkları günlerde hayal dünyalarını genişletme fırsatını yakaladı.


2-5 yaş arası çocuklara 300 adet oyuncak dağıtıldı


Bayram coşkusunu yaşatabilmek ve çocukları sevindirmek için yola çıkan ahşap yapboz, doktor seti, tamir seti, bebek ve birçok oyuncak hayırseverlerin desteği ile 2-5 yaş arası 300 çocuğun yüzlerini güldürdü. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Ramazan ayı süresince Covid-19 sebebiyle evlerinde kalan özel çocukları da unutmayarak sürekli onlarla birlikte olmaya özen gösterdi.


Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, bin 20 ailenin evine tek tek giderek ziyaret eden hayırsever bağışçılara ve Kadın Kent Gönüllülerine, "Bayram duygusunun en güzel yanı olan, çocukları mutlu edebilmek, gülümsemelerine vesile olmak duygusu bizler için paha biçilmezdir. Bu mutluluğu yaşatmak ve çocukların gülmesini sağlamak için gece gündüz çalışan gönüllülerimize ve hayırseverlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" sözleriyle teşekkür etti.


Üreten bayanlar ve hanelere uzanan iyilik eli


Gönül Elleri Çarşısı, özünde iyilik olan projelerini uygulayarak hayatlara dokunuyor ve aile ekonomisine katkı sunan bayanlarla üretmeye devam ediyor. Tuzla'da alınan Covid-19 tedbirleri kapsamında gönüllü faaliyetlerini maske yapımı ile sürdüren Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, ihtiyaç sahibi bayanların ürettiği günlük yaklaşık 3 bin maskeyi Tuzla Belediyesi aracılığı ile kamu kurumları ve vatandaşlara dağıttı.


"Onlar kanatsız bir melek"


Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı'nda aktif olarak çalışan Kadın Kent Gönüllülerinin Ramazan Bayramını tebrik ederek kendilerine bayram hediyeleri gönderdi. Başkan Yazıcı, "Belediye Başkanlığım süresince kentimize değer katan ve çehresini değiştiren birçok proje gerçekleştirdik ama Gönül Elleri Çarşısı, dokusu ve ruhu ile ayrı bir yere sahip. Gönül Elleri Çarşısı'nın ruhunda iyilik, özünde insan var. Başkalarının iyiliği için çalışan gönüllüler ve paylaştıkça artan mutluluk var. Gönül Elleri Çarşısı ailesi olarak ilk günden bugüne kadar fedakarca çalışan ve kendilerine kanatsız melekler dediğim Kadın Kent Gönüllüleri'ne çok teşekkür ediyorum. Bayramlarını kutluyorum ve iyi ki varsınız diyorum." sözleriyle duygularını ifade etti.


Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi Dr. Fatma Yazıcı, uzun yıllar boyunca gönüllüler ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Biz yüreklerinde sevgi ve iyilik duygusunu yardımlaşma ile gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için bir araya gelmiş büyük bir gönüllü ailesiyiz. Şehrimizde, mahallemizde ve sokağımızda ihtiyaç sahibi birisi var iken bizler evlerimizde duramayız diyen, fedakar Kadın Kent Gönüllüleri ile bir araya gelerek, hep nasıl yardım edebiliriz fikri ve ihtiyaç sahiplerine hizmet duygusuyla projeler ürettik. İlçemizde kimse yalnız değildir diyerek yürüttüğümüz çalışmalarda bizlere güç veren gönüllü bayanlara çok teşekkür ediyorum, bayramlarını kutluyorum." dedi.


Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Ramazan Bayramı'nda da bünyesinde bulundurduğu 12 komisyon ile yetim, engelli, yaşlı ve şehit aileleri yalnız bırakmayarak onların sesi oldu. - İSTANBUL

Tuzla Belediyesi, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 06:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ülke genelinde ses getiren birçok projeye imza attı - Son Dakika

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