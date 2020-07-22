Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, yetim ve özel çocuklar ile ailelerine temizlik paketi... - Son Dakika

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında komisyonlara kayıtlı yetim ve özel çocuklar ile ailelerine temizlik paketi dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 372 aileye gönderilen paket içerisinde, şampuan, diş fırçası, diş macunu, bulaşık deterjanı, saç kremi ve el dezenfektanı bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, tüm çalışmalarında önceliklerinin yardımlaşma ve dayanışma olduğunu belirtti.

İlçede hiç kimsenin yalnız kalmaması için aralıksız çalışmalar yaptıklarını ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"Kendilerine kanatsız melekler dediğim Kadın Kent Gönüllülerimizin çalışmaları ile ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor ve gereksinimlerini karşılıyoruz. Ülkece fedakarlık yaparak dünyaya örnek çalışmalar ile üstesinden gelmeye çalıştığımız Kovid-19 sürecinde de çalışmalarımızı çeşitlendirerek devam ettirdik. Bu dönem özellikle önem kazanan kişisel temizlik, hijyen ve dezenfekte için ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olduk.

Veren el ile alan eli buluşturan Gönül Elleri Çarşısı olarak, ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızdan ücretsiz olarak temin ettiğimiz el dezenfektanlarını ailelerimize ulaştırdık. Bu çalışmadaki destekleri için Bakanlığımıza ve Bakanlık yetkilerimize teşekkür ediyorum. Sağlıklı günlerde kullanmaları dileğiyle."