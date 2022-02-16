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Tuzla Belediyesi "gülümseyen emojili" maske dağıttı - Son Dakika

Tuzla Belediyesi "gülümseyen emojili" maske dağıttı

16.02.2022 12:23
Tuzla Belediyesi "gülümseyen emojili" maske dağıttı

Tuzla Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artan vakalara dikkati çekmek amacıyla vatandaşlara üzerinde "gülümseme emojisi" olan maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Tuzla Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artan vakalara dikkati çekmek amacıyla vatandaşlara üzerinde "gülümseme emojisi" olan maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre belediye, salgın vakalarındaki artışa dikkati çekmek ve maske kullanımını hatırlatmak için bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın destekleriyle başlatılan proje kapsamında ilçedeki 17 mahallede, üzerinde gülümseme emojisi bulunan maskeler dağıtıldı.

Tuzla Belediyesi ekipleri ayrıca, Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi sakinlerine de maske dağıtımı gerçekleştirdi.

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Tuzla Belediyesi, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tuzla Belediyesi 'gülümseyen emojili' maske dağıttı - Son Dakika


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