Tuzla Belediyesi kadına şiddete dikkati çekmek için farkındalık çalışması yaptı - Son Dakika

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, kadınlara yönelik şiddete dikkati çekmek için farkındalık çalışması başlatarak, semt pazarlarında ve Tuzla Marina'da vatandaşlara broşür ve rozet dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Aileyi Güçlendirme Komisyonu, Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Kadın Koordinasyon Merkezi işbirliği, kadınlara yönelik şiddet olaylarına dikkati çekmek için özel bir farkındalık çalışması yaptı.

Tuzla'nın 17 mahallesine kurulan semt pazarlarında ve Tuzla Marina'da stantlar kurularak vatandaşlara broşür ve rozet dağıtıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi ve ayrı zamanda Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı da Tuzla Marina'da düzenlenen etkinliğe katıldı ve marinadaki vatandaşlara rozet taktı.

Gönül Elleri Çarşısı'nın 4 bin 500 kadın kent gönüllüsü de Tuzla'nın 17 mahallesinde kurulan semt pazarlarına giderek, hem vatandaşlar ile sohbet edip hem de rozet ve broşür dağıttılar.

Yapılan çalışmalarla kadına şiddet konusunda farkındalığın artırılması hedefleniyor.