Tuzla Belediyesi kan bağışı kampanyalarına devam ediyor - Son Dakika

Tuzla Belediyesi, kan stoklarının azalması üzerine Kızılay tarafından yapılan kan bağışı çağrısına kulak vererek, Tuzla Kızılay Şubesi işbirliğinde, sosyal mesafeye dikkat edilerek ve her türlü sterilizasyon sağlanarak gerçekleştirdiği kan bağışı kampanyalarına devam ediyor. Tuzla Belediyesi 100 torba kan toplanan birinci kan bağışı kampanyasının ardından, 150 torba kan toplanan ikinci kampanyayı da gerçekleştirdi.



Ramazan dolayısıyla kan bağışı kampanyasının ikincisi saat 21: 00'den 02: 00'ye kadar sürdü. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kan bağışı ile toplanan kanlar, birçok hastanın hayata tutunma umudu olacak.



Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Yaptığımız çağrıya belediye olarak ilk cevap verenlerden biri olduğu için, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya ve tüm Tuzla halkına teşekkür ediyoruz" mesajı yayınladı. Ayrıca önemle üzerinde durduğu ve her fırsatta vatandaşlara bağış çağrısı yaptığı, İmmün Plazma için çağrısını yineleyen Dr. Kınık, " bu tedavi ile hastalar sağlıklarına kavuşabiliyorlar " dedi. İmmün plazma tedavisi, Covid-19 tanısı konulduktan sonra, tedavi süreci neticesinde iyileşen hastalardan toplanan kan plazmasının, kritik durumda olan hastalarda kullanılması yoluyla uygulanıyor.



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı kan bağışı sonucunda birçok insanın hayatının kurtulacağını belirterek, " Vatandaşlarımıza duyarlılıkları için çok teşekkür ederiz. Kan bağışında bulunan vatandaşlarımız, hastalara umut oluyor. Kızılay'ın çağrıları ile başlattığımız kampanyalar durum normalleşinceye kadar sürecek.



Covid-19 testleri pozitif çıkmış vatandaşlarımızın, en son negatif sonucunu öğrendikten 28 gün sonra plazma bağışıyla birlikte, Kartal Kızılay Kan Merkezi'nde kan bağışı yaparak, birçok Covid-19 hastasının da iyileşmesine katkı sunmaya çağırıyoruz. Covid-19 hastalığını da atlatmış vatandaşlarımızı özellikle kan bağışına bekliyoruz" diyerek teşekkür ve destek mesajını yineledi.



Tuzla Belediyesi'nin Kızılay işbirliği ile kan bağışı kampanyalarını devam ettireceği öğrenildi. Ayrıca Tuzla Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Bu kapsamda kişisel koruyucu tedbirleri almak suretiyle evden çıkışınız-kan bağış süreciniz eve varış süreniz ile kan bağışına ayıracağınız ortalama 1 saatlik sürede; kan stoklarının azaldığı bu kritik günlerde en az 3 hastaya şifa olabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.



Tuzla Belediyesi ve Tuzla Kızılay Şubesi işbirliği ile düzenlenen kan bağışı kampanyasının üçüncüsü, 18 Mayıs Pazartesi günü, Mimar Sinan Mahallesi Kiptaş 2 Konutları yanında, 21.00-02.00 saatleri arasında yapılacak. - İSTANBUL