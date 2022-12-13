Tuzla'da lise öğrencileri, çevre bilinci konusunda farkındalık yaratmak adına düzenlenen "Sıfır Atık Ligi"nde yarışacak

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Sıfır Atık Ligi yarışmasının startını, Tuzla Belediyesi Nikâh Sarayı ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle verdi. Başkan Yazıcı'ya yarışmaya katılan 500'e yakın öğrenci de eşlik etti. Başkan Yazıcı, yarışmada birinci takıma verilecek elektrikli motorsiklet, ikinci takıma verilecek elektrikli bisiklet ve üçüncü takıma verilecek scooter hediyelerine ek olarak dereceye giren takımlara 'Venedik Seyahati' ödülü de hediye etti.Başkan Yazıcı'nın yurt dışı gezisi için lise öğrencileri ile karar verme süreci renkli anlara sahne oldu.

"AMACIMIZ FARKINDALIK OLUŞTURMAK"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Toplanın Geri Dönüyoruz mottosu ile başlayan, özellikle de Tuzlamızdaki gençlerimiz ile oluşturduğumuz takımlarla aslında dünyada gerekli olan geleceğe bırakacağımız, yaşanabilir bir dünya için farkındalık yarışması düzenledik. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığımızın başlatmış olduğu çevreye duyarlı, sıfır atık projesinin Tuzla'daki bir yansıması ile birlikteyiz. Bizim Sıfır Atık yarışmasındaki amacımız, bütün atıklarımızın, her bir parçasının geriye dönüştürülebilir bir hammadde olduğunu gençlerle birlikte farkındalık oluşturmak. O parçaların yeniden üretim süreçlerine girmeden hayatımıza yeniden kazandırarak, gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir çalışmayla daha yaşanabilir bir gelecek bırakmak için gençlerle yarışacağız" dedi.

"MARİFET İLTİFATA TABİDİR"

Başkan Yazıcı, "Yarışmadaki kategoriler dünyada çok uzun sürelerde geri dönüşümü zor olan, bertarafı zor olan ürünlerdir. Pil gibi, plastik gibi, cam gibi özellikle atık yağ gibi birçok kategoride gençlerimiz yarışacaklar. Gençlerimizi ödüllendirerek bir farkındalık oluşturmayı düşündük. Marifet iltifata tabidir. Biz her türlü gayret ve çabanın, mutlaka ödüllendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Her ödüllendirme motivasyonu artırır. Dolayısıyla hadi geri dönüyoruz dediğimiz zaman çevreye duyarlı, alternatif enerji kaynakları ile çalışan, elektrikli motorsiklet, elektrikli bisiklet ile birlikte dünyaya tanımak açısından bir de yurt dışı gezisi ekledik. Veteranlar ligi de ekledik. Belli bir yaşın üzerinde, yöneticilerin de katılacağı bir yarışma düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.