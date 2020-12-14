Tuzla'da Mevlana'yı anma yayını düzenlendi - Son Dakika

Tuzla'da Mevlana'yı anma yayını düzenlendi

14.12.2020 14:07
Tuzla'da Mevlana'yı anma yayını düzenlendi, System.String[]

Mevlana'nın 747'inci Vuslat Yıldönümü, Tuzla Belediyesi'nin sosyal medya hesabı Instagram üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında anıldı.

Mevlana'nın 747'inci Vuslat Yıldönümü, Tuzla Belediyesi'nin sosyal medya hesabı Instagram üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında anıldı.

Bıraktığı eserler ile tüm Dünya'da etki oluşturan, 13. Yüzyılda yaşamış şair, fakih, alim, ilahiyatçı ve Sufi mutasavvıf, Muhammed Celaleddin-i Rumi veya kısaca bilinen adıyla Mevlana, 747'inci Vuslat Yıldönümünde Tuzla Belediyesi'nin sosyal medya hesabı Instagram üzerinden gerçekleştirilen canlı yayın ile anıldı. Korona virüs salgını nedeniyle online olarak düzenlenen "Hz.Mevlana'yı Anma Programı" canlı yayını Orhan Karaağaç moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Canlı yayında şair ve yazar Serdar Tuncer, Mevlana'nın hayatını anlattı. Şiirden sohbete, ney dinletisinden Mevlana'nın insanlara vermek istediği mesaja kadar birçok konuda konuların işlendiği programa izleyicilerin ilgisi yoğun oldu.

"Mevlana tüm dünyayı etkisini almış bir ustadır"

Vuslat Yıldönümü ile ilgili açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Muhammed Celaleddin-i Rumi yani bildiğimiz adıyla Mevlana, sadece bu coğrafyada değil tüm coğrafyalar üzerinde etkili izler bırakmıştır. Mevlana der ki;' Yeni şeyler söylemek lazım'. Biz de her yeni gün, bir önceki günden farklı çalışmalar yaparak yeni şeyler söylemeye devam ediyoruz. Mevlana'yı, her yıl yaptığımız farklı programlar ile anıyorduk. Bu sene içerisinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmak istedik. Orhan Karaağaç'ın moderatörlüğünde Serdar Tuncer'in anlatımıyla çok özel bir gece yaşadık" dedi. - İSTANBUL

Tuzla'da Mevlana'yı anma yayını düzenlendi

Orhan Karaağaç, mevlana, Medya, Tuzla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tuzla'da Mevlana'yı anma yayını düzenlendi - Son Dakika


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