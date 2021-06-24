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TUZLA BELEDİYESİ'NDEN EĞİTİME 76 MİLYON LİRALIK KATKI - Son Dakika

TUZLA BELEDİYESİ'NDEN EĞİTİME 76 MİLYON LİRALIK KATKI

24.06.2021 12:40
TUZLA BELEDİYESİ'NDEN EĞİTİME 76 MİLYON LİRALIK KATKI, System.String[]

Tuzla Belediyesi eğitime, ilçe genelindeki 45 okulun bakım ve onarımları ile birlikte geçmiş yıllarda bazı okullara yapılan ek derslik, ek hizmet binaları ve yeni yapılacak okullarla birlikte toplam 76 milyon 643 bin lira tutarında katkı sağladığını duyurdu.

Tuzla Belediyesi eğitime, ilçe genelindeki 45 okulun bakım ve onarımları ile birlikte geçmiş yıllarda bazı okullara yapılan ek derslik, ek hizmet binaları ve yeni yapılacak okullarla birlikte toplam 76 milyon 643 bin lira tutarında katkı sağladığını duyurdu. Ayrıca Tuzla Belediyesi, 2009 yılından itibaren 9 okulu eğitime kazandırırken bir okulun da temelini attı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatıyla başlayan çalışmalar neticesinde bu sene 45 okulun, bakım ve onarımları tamamlandı. 24 derslikli Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nun tabelası asılarak eğitime hazır hale getirildi. Ayrıca, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Barış Manço Ortaokulu'nun tek dersli sisteme geçebilmesi için planlanan 16 derslikli binanın temeli atıldı. Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi'nde 24 derslikli GİSBİR Ortaokulu eğitim öğretim hayatına başlamak için gün sayarken, okullarda bulunan ek derslikler, ek hizmet binalarının bakım ve onarımları yapıldı. Tuzla Belediyesi'nin öz kaynağı ve bağışçı desteği ile koronavirüs salgını döneminde ve geçmiş yıllarda eğitime yapılan katkının 76 Milyon 643 bin lirayı bulduğu kaydedildi. Ayrıca Tuzla Belediyesi, 2009 yılından itibaren 9 okulu eğitime kazandırırken bir okulun da temelini attı.

'OKULLARA SALGIN DÖNEMİNDE HİJYEN VE TEMİZLİK MALZEMESİ DESTEĞİ

Tuzla Belediyesi tarafından salgın döneminde yüz yüze eğitimlerin yapıldığı dönemlerde ilçe genelinde bulunan okullara temizlik malzemesi ve hijyen malzemesi desteği verildi. Ayrıca okullarda Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte çalışmaları yapıldı.

'EĞİTİME DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK'

Derslik başına öğrenci sayısını dünya standartlarına çekeceklerini belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eğitim ve öğretim konusunda desteklerinin devam edeceğini belirterek,? Geleceğin dünyasını, genç nesiller şekillendirecek. Biz de genç kardeşlerimize daha iyi eğitim almaları için eğitime yatırımlar yaparak, daha güzel bir dünya kurmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü tüm Tuzla'yı altınla kaplasak bir çocuğa yatırım yapmadığımız sürece bir anlamı yoktur. Bu prensiple gerekli olan tüm yatırımları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yapıyoruz? dedi.

'BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Dış cephe boyası Tuzla Belediyesi tarafından yapılan Çağrıbey İlkokulu'nun müdürü Avni Asıl ise, 'Yaklaşık 12 gündür okulumuzun dış cephe boyası Tuzla Belediyemiz tarafından yapılmakta. Eğitim kenti olan Tuzlamıza kıymetli başkanımız Dr. Şadi Yazıcı'nın okullarımıza çok önemli destekleri olmaktadır. Bu amaçla okulumuzun dış cephesinin boyanmasında bizlere yardımcı oldu. Ben öğretmenlerim, öğrencilerim ve velilerim adına kendisine teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'VERİLEN BU DESTEK BİZ EĞİTİMCİLERİ ÇOK MUTLU EDİYOR'

Tuzla Belediyesi tarafından verilen desteğin eğitimcileri mutlu ettiğini belirten Barış Manço Ortaokulu Müdürü Nida Keskin şu ifadeleri kullandı:

'Daha önce görev yaptığım yerlerde ben belediyeden maalesef çok fazla destek görememiştim. Bu anlamda Tuzla Belediyesi'nin benim için ayrı bir önemi var. Okul müdürlerinin işi gerçekten çok zor. Biz elimizden gelen çabayı göstersek bile büyüklerimizin desteği olmadan tabi ki bir yere kadar başarı sağlayabiliyoruz. Bu nedenle Tuzla'ya geldiğim zaman geldiğim nokta beni çok memnun etti. Okuldaki bütün arkadaşlarım, diğer okullardaki arkadaşlarım çok mutlu ve huzurlu çalıştığını gördü. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı başta olmak üzere eğitim camiasına verilen bu destek, biz eğitimcileri çok mutlu ediyor. Kendimizi güvende hissediyoruz. Kendimizi güvende hissettiğimiz zaman da eminim ki başarılarımız artacaktır.?

TUZLA BELEDİYESİ'NDEN EĞİTİME 76 MİLYON LİRALIK KATKI
TUZLA BELEDİYESİ'NDEN EĞİTİME 76 MİLYON LİRALIK KATKI
TUZLA BELEDİYESİ'NDEN EĞİTİME 76 MİLYON LİRALIK KATKI
TUZLA BELEDİYESİ'NDEN EĞİTİME 76 MİLYON LİRALIK KATKI
TUZLA BELEDİYESİ'NDEN EĞİTİME 76 MİLYON LİRALIK KATKI

Fatih Sultan Mehmet, Tuzla Belediyesi, Hisarcık, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUZLA BELEDİYESİ'NDEN EĞİTİME 76 MİLYON LİRALIK KATKI - Son Dakika


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