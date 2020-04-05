Tuzla Belediyesi'nden

Korona virüs ile mücadele sürecinde genel tedbirlerle beraber alınması gereken insani tedbirlerin de alınmasının ardından sosyal hayatı destekleyen etkinlikler internet üzerinden evlerimize ulaşmaya devam ediyor. Tuzla Belediyesi düzenlediği Evdeki Kare fotoğraf yarışması, evde kalan vatandaşlara kitap ve kahve hediyesi gibi etkinliklerle birlikte son olarak, herkesin kendi evinden çektiği videolarla katılabileceği şarkı yarışması düzenledi.



Evde Kal Türkiye İçin Çal etkinliğine katılmak için #EvdeKalTürkiyeİçinÇal ile videoların paylaşılması yeterli. Ödülleri ile de göz dolduran yarışmada birinci akıllı telefon, ikinci dizüstü bilgisayar, üçüncü ise tablet kazanacak.



Evdeki Kare yarışması ile evlerden çekilen fotoğraflara eğlenceli görüntüler yansıdı. Yarışmada her gün üç kişi hijyen paketi kazanırken tebessüm ettiren fotoğraflar güzel bir etkileşim oluşturdu. Vatandaşların halen devam eden etkinliğe katılmak için #EvdekiKare etiketiyle fotoğraf paylaşması yeterli olacak.



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından başlatılan kitap kampanyası ile evlerinde kalarak mücadeleye destek olan vatandaşlara talebe göre kitap ve Türk kahvesi dağıtımı yaptırıldı. Bir anda katılımlarla büyüyen etkinliğe, ünlü yazar ve şairler kitap bağışlarıyla katılırken, elinde okunmuş kitapları olan vatandaşlar da kitap bağışı ve değişimi ile destek vererek paylaşma ruhunu bilgi edinme kampanyasına dönüştürdü.



Tuzla Belediyesi aldığı tedbirlerle çalışmalarını sahaya yayarken insan merkezli tedbirler ile kesintisiz hayatı destekliyor. Evde Kal çağrılarıyla beraber evde kalanların eğitimlerine, işlerine ve sosyokültürel etkinliklerine devam etmesine öncelik veren, dayanışma duygusu ile evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü büyüklerin tüm gereksinimlerini karşılayan Tuzla Belediyesi, psikolojik destek sürecini hayatı normal seyrinde tutma çalışmalarıyla destekliyor.



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Vatandaşlarımız evlerinde güvende iken biz sahada mücadelemize devam ediyoruz. Aynı zamanda hemşehrilerimizin evlerinde daha iyi vakit geçirmesi için akıllı şehir tabanlı etkinliklerimizi tüm internet mecraları ile evlere taşımaya devam ediyoruz. Gençlerimizin evde kalarak destek vermesi bizi çok sevindiriyor. Ayrıca gençler etkinlikleri ile bizlere destek oluyor. Katılmak isteyen tüm müzikseverler bu etkinliğe iştirak edebilir" diyerek evde kal çağrısıyla beraber evlerde kalarak destek olan herkese teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL