Tuzla Belediyesi'nden Mevlana'nın 748. Vuslat yılına özel sergi - Son Dakika

Tuzla Belediyesi, Mevlana'nın 748'inci Vuslat Yılına özel, "Sufi Objeler Sergisi" açtı.

Tuzla Belediyesi Ana Hizmet Binası Fuaye Alanı'na kurulan sergi, 19 Aralık'a kadar sanatseverler ile buluşacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bıraktığı eserler ile tüm dünyada etki uyandıran, 13. yüzyılda yaşamış şair, fakih, alim, ilahiyatçı ve Sufi mutasavvıf Muhammed Celaleddin-i Rumi veya kısaca bilinen adıyla Mevlana'nın 748'inci Vuslat Yılı'na özel bir sergi düzenlendi.

Tuzla Belediyesi Ana Hizmet Binası Fuaye Alanı'na kurulan sergi, 40 parçadan oluşuyor. Mevlana'nın hayatında kullandığı eşyaların görselleri, çizim ve objelerden oluşan sergi, 19 Aralık tarihine kadar sanatseverler için açık kalacak.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Mevlana'yı anlamak ve tanımak için düzenlenen serginin çok önemli olduğunu belirterek, tüm vatandaşları sergiyi ziyaret etmeye davet etti.