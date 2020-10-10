Tuzla Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi 397 milyon 800 bin TL - Son Dakika

Tuzla Belediyesi'nin 2021 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi, dün gerçekleştirilen Meclis toplantısında 397 milyon 800 bin TL olarak, oy çokluğu ile kabul edildi. Alınan karar ile birlikte Tuzla Belediyesi'nin bütçesinin son 10 yılda 8 kat büyüdüğü belirtilirken 2021 bütçesinde tasarruf tedbirleri dikkat çekti.Bütçenin yüzde 22'lik kısmı yatırım harcamalarına ayrıldı.

Tuzla Belediye Meclisi'nin 7'nci seçim dönemi, 2'inci toplantı yılı, Ekim ayı toplantılarının 3'üncü birleşimi Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi gerçekleştirildi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirlere uyularak gerçekleştirilen oturumda 2021 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçe teklifi görüşüldü. Tuzla Belediyesi'nin 2021 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi 397 milyon 800 bin TL teklifi AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edilirken CHP Meclis Üyeleri ret oyu kullandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı hem tasarruf hem de yatırıma odaklı olduğunu belirttiği 2021 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi'nin hayırlı olmasını dileyerek meclis üyelerine teşekkür etti. 2021 yılı bütçesinin yüzde 22'lik gibi büyük bir kısmını yatırım harcamalarına ayırdıklarını ifade eden Başkan Yazıcı, "Geçtiğimiz iki dönemde vaatlerimizin yüzde 99'unu tamamlayan ender belediyelerden biriyiz. Yine yatırım harcamalarına ayırmış olduğumuz bu pay ile önümüzdeki dönem için verdiğimiz vaatlerin tamamını, vadettiğimiz sürenin de öncesinde bitirmenin arzusu ve şevkiyle çalışmaya devam ediyoruz. 2019 yerel seçimlerinde verdiğimiz vaatlerimizi yüzde 30'unu 18 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamladık" dedi.

"BÜTÇE SON 10 YILDA 8 KAT BÜYÜDÜ"

Tuzla Belediyesi Meclisi'nde alınan karar ile birlikte Tuzla'nın 2021 yılı bütçesi 397 milyon 800 bin TL oldu. Alınan karar ile birlikte Tuzla Belediyesi'nin bütçesinin son 10 yılda 8 kat büyüdüğü belirtildi. Belirlenen toplam bütçenin yüzde 22'lik kısmı olan 88 milyon 562 bin TL yatırım harcamalarına ayrıldığı kaydedildi.