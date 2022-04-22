Tuzla Belediyesi'nin Teknoloji Merkezi kuruldu - Son Dakika
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Tuzla Belediyesi'nin Teknoloji Merkezi kuruldu

22.04.2022 16:31
Tuzla Belediyesi'nin Teknoloji Merkezi kuruldu

Tuzla Belediyesi, yerel yönetimler bazında bir ilke imza atarak KOSGEB iş birliğinde Teknoloji Merkezini (TEKMER) hayata geçirdi.

Tuzla Belediyesi, yerel yönetimler bazında bir ilke imza atarak KOSGEB iş birliğinde Teknoloji Merkezini (TEKMER) hayata geçirdi.

Belediyenin açıklamasına göre, Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde kurulan TEKMER'de biyoteknoloji, yazılım, kimya ve yapay zeka konularında uygulama alanları oluşturuldu.

Merkezdeki çalışmalar için İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi ile iş birliği anlaşması yapıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, TEKMER'e "Benim fikrim var" diyen, risk sermayesi arayan veya risk sermayesi olup bir fikir arayan yatırımcılarla beraber herkesi beklediklerini, yeni fikirlere açık oldukları dile getirdi.

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Tuzla Belediyesi, Yapay Zeka, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tuzla Belediyesi'nin Teknoloji Merkezi kuruldu - Son Dakika


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