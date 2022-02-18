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Tuzla 'Spor Okulları'nda 14 farklı branşta eğitimler devam ediyor - Son Dakika

Tuzla 'Spor Okulları'nda 14 farklı branşta eğitimler devam ediyor

18.02.2022 11:03
Tuzla 'Spor Okulları'nda 14 farklı branşta eğitimler devam ediyor

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından 'Her yaştan Tuzlalının spora erişim sağlaması' sloganıyla başlatılan Tuzla Belediyesi Spor Okulları, bugüne kadar toplam 14 farklı branşta verilen eğitimler ile 6 bin 370 vatandaşa ve sporcuya hizmet verdi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından 'Her yaştan Tuzlalının spora erişim sağlaması' sloganıyla başlatılan Tuzla Belediyesi Spor Okulları, bugüne kadar toplam 14 farklı branşta verilen eğitimler ile 6 bin 370 vatandaşa ve sporcuya hizmet verdi. Özellikle çocukların yoğun ilgi gördüğü kurslarda eğitimler devam ediyor.

Her yaştan vatandaşın katılabildiği derslerde futbol, basketbol, teakwondo, kick boks, jimnastik, step aerobik, pilates, masa tenisi, okçuluk, tenis, güreş, yüzme olmak üzere 14 farklı branşta eğitimlere 6 bin 370 vatandaş ve sporcu katılım sağlıyor. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği kurslarda eğitimler aralıksız sürüyor. Eğitimler, okulların spor salonlarında ve Tuzla Belediyesi'nin spor tesislerinde verilmektedir.

"SPOR HER YAŞTAN TUZLALI VATANDAŞIMIZN HAKKIDIR"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Her yaştan vatandaşımızı sporla buluşturmak amacıyla farklı branşlarda eğitimler düzenliyoruz. Özellikle çocuklarımızın bu eğitimlere katılması bizlere mutluluk veriyor. Çocuklarımız spor eşliğinde güçlü bir birey olma yolunda ilerlerken hem de arkadaşlık bağlarını kuvvetlendiriyorlar" dedi.


Tuzla 'Spor Okulları'nda 14 farklı branşta eğitimler devam ediyor
Tuzla 'Spor Okulları'nda 14 farklı branşta eğitimler devam ediyor
Tuzla 'Spor Okulları'nda 14 farklı branşta eğitimler devam ediyor
Tuzla 'Spor Okulları'nda 14 farklı branşta eğitimler devam ediyor
Tuzla 'Spor Okulları'nda 14 farklı branşta eğitimler devam ediyor
Tuzla 'Spor Okulları'nda 14 farklı branşta eğitimler devam ediyor
Tuzla 'Spor Okulları'nda 14 farklı branşta eğitimler devam ediyor
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Tuzla Belediyesi, Spor Okulları, Futbol, Tuzla, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tuzla 'Spor Okulları'nda 14 farklı branşta eğitimler devam ediyor - Son Dakika


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