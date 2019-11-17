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Tuzla Belediyesi Spor Okullarında yeni sezon başladı

6 saat önce

Tuzla Belediyesi Spor Okulları 2019-2020 sezonu görkemli bir törenle başladı.

Tuzla Belediyesi Spor Okullarında yeni sezon başladı, System.String[]

Tuzla Belediyesi Spor Okulları 2019-2020 sezonu görkemli bir törenle başladı.


Tuzla Belediyesi Spor Okullarının yeni sezonu Kafkale Spor Kompleksi'nde düzenlenen törenle başladı. Törene Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve çok sayıda sporcu katıldı. Açılış töreninde sporcuların yaptığı wushu gösterisi nefes kesti. Sporcular kendi branşlarında gösteri düzenledi.


Törende konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Spor sezonunun açılışını 2019-2020 spor sezon açılışını yapıyoruz. 17 branşta 23 bin çocuğumuza ulaştık. Çocuklarımızın bireysel gelişimlerini sağlamak, geleceğe hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bu çalışmaları daha da genişleterek tüm olimpik branşlarda çalışmalarımızı sağlayacak şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Tuzla halkımıza hizmet ediyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlere hizmetin en büyük hizmet olduğunu düşünüyoruz, teşekkür ediyorum. Emeği geçen arkadaşlara yürekten teşekkürlerimi sunarım" dedi.


Spor okulları için vatandaşlar Tuzla Belediyesi ve Başkan Şadi Yazıcı'ya teşekkür ettiler. Öte yandan yüzlerce sporcunun katıldığı açılış havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Tuzla Belediyesi, Şadi Yazıcı, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:53 Kaynak: İHA
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