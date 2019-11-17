Tuzla Belediyesi spor okullarından görkemli açılış

Sporcuların Wushu gösterisi nefes kesti

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi spor okulları 2019-2020 sezonu görkemli bir törenle açıldı. Törende konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Çocuklarımızın bireysel gelişimlerini sağlamak, onları geleceğe hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz " dedi. Öte yandan yüzlerce sporcunun katıldığı tören havadan görüntülendi .

Tuzla Belediyesi spor okulları 2019-2020 spor okulları bugün Kafkale Spor Komleksinde gerçekleşti . Törene Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve çok sayıda sporcu katıldı. Açılış töreninde sporcuların yaptığı Wushu gösterisi nefes kesti. Öte yandan sporcular kendi branşlarında gösteri düzenledi.Törende konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,"Spor Sezonun açılışını 2019-2020 spor sezon açılışını yapıyoruz .17 branşta 23 bin çocuğumuza ulaştık .Çocuklarımızın bireysel gelişimlerini sağlamak,geleceğe hazırlamak için elimizden geleni yapıyoruz .İnşallah bu çalışmaları daha da genişleterek tüm Olimpik branşlarda çalışmalarımıza sağlayacak şekilde geliştirmeye çalışıyoruz .Tuzla halkımıza hizmet ediyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlere hizmet en büyük hizmet olduğunu düşünüyoruz teşekkür ediyorum emeği geçen arkadaşlara yürekten teşekkürlerimi sunarım"dedi. Öte yandan spor okulları için vatandaşlar Tuzla Belediyesi ve Başkan Şadi Yazıcı'ya teşekkür etti. Öte yandan yüzlerce sporcunun katıldığı açılış havadan görüntülendi.