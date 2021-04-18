Tuzla Belediyesi sporcuları, Antalya'dan 24 madalyayla döndü - Son Dakika

Tuzla Belediyesi sporcuları, Antalya'dan 24 madalyayla döndü

18.04.2021 14:25
Tuzla Belediyesi sporcuları, Antalya'dan 24 madalyayla döndü, System.String[]

Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda Tuzla Belediyesi takımlar kategorisinde birinci olurken, 24 madalya kazandı.

Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda Tuzla Belediyesi takımlar kategorisinde birinci olurken, 24 madalya kazandı. Spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya teşekkür eden Tuzla Belediye Spor Kulübü Antrenörü Ümit Yılmaz, "Genel klasmanda 30'a yakın ülke ve bin 800'e yakın sporcu arasında takım halinde şampiyon olduk" dedi.

Tuzla Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Ümit Yılmaz, "Turnuva bizim için çok güzel geçti.  Bu turnuvaya 36 sporcu ile katıldık. 24 madalya kazandık. Bunların 10'u altın, 6'sı gümüş, 6'sı bronz madalya. Genel klasmanda 30'a yakın ülke ve bin 800'e yakın sporcu arasında takım halinde şampiyon olduk. Bir önceki şampiyona da yine şampiyon olmuştuk.  Madalya sayımız biraz daha azdı. Burada emeği geçen Tuzla Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı'ya çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük destekleri oldu bize sporla ilgili" dedi.

MATEMATİK ÖĞRETMENİ BİRİNCİLİKLE DÖNDÜ

Turnuvada büyük başarı sağlayan sporcular yaşadıkları mutluluğu anlattı. Hem öğretmen hem de şampiyon bir Kick Boks sporcusu olan Fatmahanım Gökçe, "Hem matematik öğretmeniyim. Hem Kick Boks branşı ile ilgileniyorum. Başarılı bir sporcuyum. Yarışmada birinci oldum. Bu çok güzel bir duygu. Tuzla Belediyespor Kulübü olarak gerçekten ciddi bir başarı elde ettik. Neredeyse, madalyasız dönen sporcumuz yok. Gayet güzel bir başarı oldu. Eylül ayında yapılacak Dünya Kupası'nı garantilemiş oldum. Hazırlıklara başlayacağız" dedi.

"ARKAMDA ÇOK DESTEKÇİ BİR AİLEM VAR"

Yüzündeki morluklar ile eve geldiğini ve ailesinin şaşırdığını belirten Yaren Çınar, "16 yaşındayım. Gençler kategorisinin ilk senesinde, Avrupa Kupası şampiyonu oldum. Hedefim milli takım. Sporla iç içe bir ailede büyüdüm. O yüzden bu spordan önce atletizm olsun, bütün branşları denemeye çalıştım. Kendimi bulduğum spor Kick Boks oldu, aileme de söyledim. Ben bu sporda ilerlemek istiyorum, bu spora başladım dedim. Arkamda çok destekçi bir ailem var, sen bu işi yapmak istiyorsan bizim için hiçbir sıkıntı yok dediler. Kick Boks yapıyoruz ve kendimiz isteyerek yapıyoruz. O yüzden morluklar bizi mutlu ediyor. Ailem eve geldiğim zaman yüzüme baktılar. Kupa görünce, insanlar yüzün böyle ama kupa alıyorsun diyorlar" dedi.

"ARKADAŞLARIM OYUN OYNARKEN BEN RİNGLERDE DÖVÜŞÜYORUM"

Tunahan Akyol, "17 yaşındayım, 10 yaşından beri bu sporu yapıyorum. Turnuva zorlu ve güzeldi. 4 tane maça çıktım. Rakiplerimi yenerek birinci oldum. Spor bana daha çok özgüven katıyor. Arkadaşlarım oyunlarda savaşırken ben ringlerde dövüşüyorum" dedi.


Tuzla Belediyesi sporcuları, Antalya'dan 24 madalyayla döndü
Tuzla Belediyesi sporcuları, Antalya'dan 24 madalyayla döndü
Tuzla Belediyesi sporcuları, Antalya'dan 24 madalyayla döndü

Tuzla Belediyesi, Kick Boks, Antalya, Tuzla, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Tuzla Belediyesi sporcuları, Antalya'dan 24 madalyayla döndü - Son Dakika Spor


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