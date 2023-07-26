Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan gencin en büyük hayali gerçek oldu - Son Dakika
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Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan gencin en büyük hayali gerçek oldu

26.07.2023 00:16

Tuzla Belediyesi, 23 yıldır Tuzla'da yaşayan ve geçirdiği kaza nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Okan'ın evine tekerlekli sandalye ile kolayca sokağa çıkabilmesi için engelli asansörü yaptı. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takibi yapılan Okan, destekleri için Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya teşekkür etti.

Tuzla Belediyesi, 23 yıldır Tuzla'da yaşayan ve geçirdiği kaza nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Okan'ın evine tekerlekli sandalye ile kolayca sokağa çıkabilmesi için engelli asansörü yaptı. Kaza geçirdiği andan itibaren Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takibi yapılan Okan, destekleri için Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya teşekkür etti.

HAYATLARA DOKUNMAYA DEVAM EDİYORLAR

Türkiye'nin dört bir yanında alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın öncülüğünde özellikle dezavantajlı vatandaşların hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Tuzla'da yaşayan ve geçtiğimiz nisan ayında geçirdiği bir kaza sebebiyle 5 ay komada kaldıktan sonra tekerlekli sandalyede yaşamanı idare etmek zorunda kalan Okan'ın da hayatına dokunuldu.

Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan gencin en büyük hayali gerçek oldu

DIŞARIYA ARTIK RAHATÇA ÇIKABİLECEK

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı tarafından takibi özel olarak yapılan Okan'ın evine İstanbul Valiliği'nin destekleriyle Gönül Elleri Çarşısı tarafından engelli asansörü yapıldı. Ekipler, birinci katta oturan Okan'ın evinin balkonundan dışarıya daha rahat çıkması için engelli asansörünü kurdular. Okan'ın engelli asansörünü kullandığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan gencin en büyük hayali gerçek oldu

"TÜM TUZLALILARIN YANINDAYIZ"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Geçmiş olsun Okan kardeşim. Biz senin ve bizlere ihtiyaç duyan tüm Tuzlalıların her an arkasındayız" dedi.

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Şadi Yazıcı, Tuzla, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan gencin en büyük hayali gerçek oldu - Son Dakika
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