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Tuzla Belediyesi TEKNOFEST'teki yerini aldı - Son Dakika

Tuzla Belediyesi TEKNOFEST'teki yerini aldı

22.09.2021 13:37

- Tuzla Belediyesi TEKNOFEST'teki yerini aldı TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 72 paydaşın...

- Tuzla Belediyesi TEKNOFEST'teki yerini aldı

İSTANBUL - TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 72 paydaşın destekleriyle başladı. Tuzla Belediyesi de TEKNOFEST'teki yerini aldı.

TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 72 paydaşın destekleriyle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen TEKNOFEST'te Tuzla Belediyesi de yerini aldı. Tuzla Belediyesi Bilim Merkezi'nde bulunan sıvı roket motoru, jet motoru, uzay mekiği maketi, astronot kostümü ve 3D Yazıcı'nın bulunduğu stantta, TEKNOFEST'te katılan ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdiler.

"Böyle bir ülkenin evladı olmaktan onur ve gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji fuarındayız. T3 Vakfı'nın başlatmış olduğu bu fuar aslında gençlerimiz için çok kıymetli olan, geleceğe dair neler yapabilirim diye düşünen, kendi özgüvenini geliştiren, milli bir hareketin, milli ve yerli olan teknolojilerin sergilenmesi konusunda önemli bir misyon yüklenmiş ve ayakları yere değmeyen TEKNOFEST'teyiz. TEKNOFEST'in ülkemiz için çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Bu fuarın uluslararası bir konuma geldiğini öğrenmek de beni çok mutlu etmiştir. Uluslararası boyut kazandıktan sonra, bu konuda birçok teknolojinin çok daha iyi noktalara çıkacağını düşünüyoruz. Bu işin öncülüğünü yapan T3 Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Bey'i ve T3 Vakfı yetkilileri başta olmak üzere tüm katılımcı paydaş firmalara yürekten teşekkür ediyorum. Böyle bir ülkenin bir evladı olmaktan onur ve gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

"Teknolojiye ve bilime olan merak artacaktır"

Fuara öğrencilerin gösterdiği yoğun ilgiyi değerlendiren Başkan Yazıcı," Teknoloji cazibeyi artırır. Cazibeyi artıran teknolojinin altındaki bilimsel temel ve onun bilimsel temel kısmına ister istemez akacaktır. Dolayısıyla teknoloji merakı ile birlikte, temelindeki bilimsel bilgiye de sahip olacak bir neslin meraklarını tetikleyecek bir fuar olduğunu düşünüyorum. Gençler burada her gördükleri bir teknolojik aletin, altındaki yatan bilimsel veriyi ister istemez merak edip araştıracaklardır. Dolayısıyla bilime ve teknolojiye olan merakın artacağını düşünüyorum" dedi.

Tuzla Belediyesi TEKNOFEST'teki yerini aldı
Tuzla Belediyesi TEKNOFEST'teki yerini aldı
Tuzla Belediyesi TEKNOFEST'teki yerini aldı
Tuzla Belediyesi TEKNOFEST'teki yerini aldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tuzla Belediyesi TEKNOFEST'teki yerini aldı - Son Dakika


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