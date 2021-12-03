Tuzla Belediyesi, ustalarla gençleri buluşturuyor - Son Dakika

Türkiye'nin yedi bölgesinden katılan El Zanaatkârları, Sahaflar ve Antikacıların gençlerle buluştuğu, usta ellerin atölye çalışmaları, sahne performansları, sinema gösterimlerinin yer aldığı, Yeşilçam'ın hayatta kalan oyuncularının söyleşi ve sahne performanslarıyla renklenecek "Tuzla Gençlik ve Kültür Festivali" kapılarını açtı.

"TUZLA'DA ÇOK İŞ YAPTIK"

Tuzla Marina'da düzenlenen açılış programına, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı, Yeşilçam'ın usta sanatçıları, Yavuz Karakaş, İhsan Gedik, Mustafa Uzunyılmaz, Hasan Gökalp, Selçuk Özer, Tuncay Akça, Teoman Ayık, Ahmet Arıman, Necdet Kökeş, Meral Konrat, Ali Özel ile birlikte çok sayıda ziyaretçi katıldı. Açılış töreninde '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla Tuzla Belediyesi Engelsiz Korosu mini bir konser verdi. Ayrıca festivalin açılışında gelirinin tamamının yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont desteği sağlamak amacıyla mezat düzenlendi.

Açılışta konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Tuzla'da çok iş yaptık. Çok gayret gösterdik. Şehrimizi değiştirdik. Eğer ki gençliğin gelişimine geleceğe adım atacak donanımına katkı sağlamazsak bizim yaptığımız işin hiçbir anlamı olmaz" dedi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Biz dahil olmak üzere engelli adayı olan herkesin ve tüm engellilerimizin gününü kutluyorum. Bugün bizim başlattığımız Gençlik ve Kültür Festivali'miz 15 gün boyunca sürecek. Sanatçılarımızın, zanaatkarlarımızın, geçmişten gelen sanatımızı, gençlerimiz ile birlikte anlayıp, geleceği çizerken bu bilgileri özümseyerek adımlar atmayı planlıyoruz. Tuzla'da çok iş yaptık. Çok gayret gösterdik. Şehrimizi değiştirdik. Eğer ki gençliğin gelişimine geleceğe adım atacak donanımına katkı sağlamazsak bizim yaptığımız işin hiçbir anlamı olmaz. Bizim buradaki amacımız geleceği emanet edeceğimiz gençlerimize medeniyetimizin var olan kültürümüzün potansiyelini onlara özümsetip geleceğe birlikte adım atmaktır. Bu organizasyonda bizlere desteklerini esirgemeyen başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere Kültür Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese, sanatçılarımıza, zanaatkârlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

"SOĞUK HAVADA SICAK BİR ORTAM VAR"

Hababam Sınıfı'nın bacaksızı Tuncay Akça," Güzel bir festival olmuş. Bu pandemi döneminde insanların rahatlaması için ve hastalığı unutması için güzel bir ortam. Soğuk havada sıcak bir ortam var. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. Festivale gelen gençlerin gösterdiği ilgi hakkında açıklamalarda bulunan Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i Ahmet Arıman," Çok şaşırdım. Böyle modern bir yer beklemiyordum. Çok beğendim. Kendimi yurt dışında hissettim. Festival de çok güzel. Gençlerin bize hala ilgi göstermesinde ustalarımızın payları var" dedi.

"SANATÇININ VE ZANAATKARIN YAPTIĞI EN ÖNEMLİ ŞEY İNSANLARIN YÜZÜNDE BİR GÜLÜMSEME OLUŞTURMAKTIR"

Tuzla Kaymakamı Ali Akça ise," Siz saygıdeğer sanatçılarımızın, saygıdeğer zanaatkarlarımızla beraberiz. Sanatçının ve zanaatkarın da yaptığı en önemli şey insanların yüzünde bir gülümseme oluşturmaktır. Bu güzel organizasyonun Tuzla'mızda gerçekleşmesinde emeği geçen Kültür Bakanlığımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Tuzla Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.