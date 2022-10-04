Anadolu kültürü Tuzla'da sergileniyor

Tuzla Belediyesi ve 33 ilin hemşehri derneğinin organize ettiği "Tuzla'dan Anadolu'ya Kültürler Buluşması"nda yerel tatlar ve yöresel kültürler sergileniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 33 şehrin hemşehri dernekleri yerel tatları ve yöresel kültürleriyle 23 Ekim'e kadar Tuzla Marina'da İstanbulluları ağırlayacak.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, etkinliğe katılarak tüm hemşehri derneklerini ziyaret etti.

Stantları gezerek yöresel yemeklerinden tadan Yazıcı, Tuzla Belediyesi Halk Oyunları ekibiyle halay çekti.

Yazıcı, "Tuzla'dan Anadolu'ya Anadolu'dan Tuzla'ya" mottosuyla hemşehri dernekleriyle 12-13 yıldır bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

"Biz Anadolu mayası ile yoğrulmuş bir milletiz. Bu nedenle çok güçlüyüz." diyen Yazıcı, şöyle devam etti:

"Anadolu irfanı bizim yaşadığımız ve nefes aldığımız, rızkımızı kazandığımız yere hürmet etmeyi de emreder. Dolayısıyla biz hem atalarımızın hem yaşadığımız, doğduğumuz, büyüdüğümüz Tuzla'dan Anadolu'ya hürmet etmeyi her zaman gösteriyoruz. Aslında büyük bir mega kentte yaşarken gelenek ve göreneklerimizi yaşayıp, aynı zamanda bu kentin içerisinde, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak ortak paydada buluşmaya çalışıyoruz. Tuzla'da ve İstanbul ortak paydasında birlikteyiz. Ülkemizin birlik ve beraberliği için hep beraber gelenek ve göreneklerimizi yaşatıyoruz."

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise, Anadolu kültürünün yaşatılması konusunda başkan Şadi Yazıcı'ya katıldığını belirterek, "Öteden beri takip ediyorum. Buradaki etkinliklere geliyorum. Tuzla hızla gelişiyor ve güzelleşiyor. Bir diğer taraftan da Anadolu'nun kültürünün yaşatılması konusunda her sene birkaç sefer böyle etkinlikler düzenleniyor." dedi.